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Avent

Легкое увлажняющее масло Avent

SCF503/12
Avent
Общая оценка / 5
Avent
  • Устраняет сухость кожи, борется с растяжками Устраняет сухость кожи, борется с растяжками Устраняет сухость кожи, борется с растяжками
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    Avent Легкое увлажняющее масло Avent

    SCF503/12
    Общая оценка / 5

    Устраняет сухость кожи, борется с растяжками

    Легкий, быстро впитываемый, нежирный спрей удобен для нанесения на труднодоступные места. Он препятствует появлению сухости и растяжек кожи, устраняя чувство дискомфорта от зуда и "натянутости", смягчает и очищает кожу. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Avent Легкое увлажняющее масло Avent

    Устраняет сухость кожи, борется с растяжками

    Легкий, быстро впитываемый, нежирный спрей удобен для нанесения на труднодоступные места. Он препятствует появлению сухости и растяжек кожи, устраняя чувство дискомфорта от зуда и "натянутости", смягчает и очищает кожу. Узнать обо всех преимуществах

    Устраняет сухость кожи, борется с растяжками

    Легкий, быстро впитываемый, нежирный спрей удобен для нанесения на труднодоступные места. Он препятствует появлению сухости и растяжек кожи, устраняя чувство дискомфорта от зуда и "натянутости", смягчает и очищает кожу. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Avent Легкое увлажняющее масло Avent

    Устраняет сухость кожи, борется с растяжками

    Легкий, быстро впитываемый, нежирный спрей удобен для нанесения на труднодоступные места. Он препятствует появлению сухости и растяжек кожи, устраняя чувство дискомфорта от зуда и "натянутости", смягчает и очищает кожу. Узнать обо всех преимуществах

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      Устраняет сухость кожи, борется с растяжками

      Содержит апельсиновое и миндальное масла

      • 125 мл

      Гипоаллергенно

      Гипоаллергенно для матери и ребенка

      Одобрен дерматологами для периодов до и после родов

      Одобрен дерматологами для использования до и после родов

      Помогает снять зуд

      Легкая формула помогает бороться с сухостью кожи и растяжками.

      Смягчает кожу

      Быстровпитывающееся средство содержит апельсиновое и миндальное масла.

      Технические характеристики

      • В комплект входят:

        Легкое увлажняющее масло
        1 спрей 125 мл

      • Страна изготовления

        Англия
        Да

      • Дизайн

        цвет
        Дизайн продукта может изменяться в зависимости от страны.
        Распылитель
        Да

      • Этапы взросления

        Возраст
        • 0—6 месяцев
        • 6–12 месяцев

      • Функции

        Снимает зуд
        Да

      • Ингредиенты

        Миндальное масло
        Да
        Апельсиновое масло
        Да

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