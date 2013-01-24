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Устраняет сухость кожи, борется с растяжками
Легкий, быстро впитываемый, нежирный спрей удобен для нанесения на труднодоступные места. Он препятствует появлению сухости и растяжек кожи, устраняя чувство дискомфорта от зуда и "натянутости", смягчает и очищает кожу. Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Устраняет сухость кожи, борется с растяжками
Легкий, быстро впитываемый, нежирный спрей удобен для нанесения на труднодоступные места. Он препятствует появлению сухости и растяжек кожи, устраняя чувство дискомфорта от зуда и "натянутости", смягчает и очищает кожу. Узнать обо всех преимуществах
Устраняет сухость кожи, борется с растяжками
Легкий, быстро впитываемый, нежирный спрей удобен для нанесения на труднодоступные места. Он препятствует появлению сухости и растяжек кожи, устраняя чувство дискомфорта от зуда и "натянутости", смягчает и очищает кожу. Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Устраняет сухость кожи, борется с растяжками
Легкий, быстро впитываемый, нежирный спрей удобен для нанесения на труднодоступные места. Он препятствует появлению сухости и растяжек кожи, устраняя чувство дискомфорта от зуда и "натянутости", смягчает и очищает кожу. Узнать обо всех преимуществах
Гипоаллергенно для матери и ребенка
Одобрен дерматологами для использования до и после родов
Легкая формула помогает бороться с сухостью кожи и растяжками.
Быстровпитывающееся средство содержит апельсиновое и миндальное масла.
В комплект входят:
Страна изготовления
Дизайн
Этапы взросления
Функции
Ингредиенты