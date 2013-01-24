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Очищение, увлажнение, защита
Бережно очищает, увлажняет и защищает кожу. Способствует устранению сухости кожи, делая ее гладкой и здоровой. Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Очищение, увлажнение, защита
Бережно очищает, увлажняет и защищает кожу. Способствует устранению сухости кожи, делая ее гладкой и здоровой. Узнать обо всех преимуществах
Очищение, увлажнение, защита
Бережно очищает, увлажняет и защищает кожу. Способствует устранению сухости кожи, делая ее гладкой и здоровой. Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Очищение, увлажнение, защита
Бережно очищает, увлажняет и защищает кожу. Способствует устранению сухости кожи, делая ее гладкой и здоровой. Узнать обо всех преимуществах
Гипоаллергенно для матери и ребенка
Мягкое средство для купания малыша.
Деликатная и безопасная, прошла клинические испытания
Мягкий лосьон очищает, увлажняет и защищает нежную кожу малыша.
В комплект входят:
Страна изготовления
Дизайн
Этапы взросления
Ингредиенты