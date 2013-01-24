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Avent

Увлажняющий детский лосьон Avent

SCF503/20
Avent
Общая оценка / 5
Avent
  • Очищение, увлажнение, защита Очищение, увлажнение, защита Очищение, увлажнение, защита
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    Avent Увлажняющий детский лосьон Avent

    SCF503/20
    Общая оценка / 5

    Очищение, увлажнение, защита

    Бережно очищает, увлажняет и защищает кожу. Способствует устранению сухости кожи, делая ее гладкой и здоровой. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Avent Увлажняющий детский лосьон Avent

    Очищение, увлажнение, защита

    Бережно очищает, увлажняет и защищает кожу. Способствует устранению сухости кожи, делая ее гладкой и здоровой. Узнать обо всех преимуществах

    Очищение, увлажнение, защита

    Бережно очищает, увлажняет и защищает кожу. Способствует устранению сухости кожи, делая ее гладкой и здоровой. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Avent Увлажняющий детский лосьон Avent

    Очищение, увлажнение, защита

    Бережно очищает, увлажняет и защищает кожу. Способствует устранению сухости кожи, делая ее гладкой и здоровой. Узнать обо всех преимуществах

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      Очищение, увлажнение, защита

      Содержит масла дерева ши, авокадо и молочные протеины

      • 200 мл

      Гипоаллергенно

      Гипоаллергенно для матери и ребенка

      Мягкий, подходит для чувствительной кожи

      Мягкое средство для купания малыша.

      нейтральный кислотно-щелочной баланс

      Деликатная и безопасная, прошла клинические испытания

      Делает кожу малыша мягкой и гладкой

      Мягкий лосьон очищает, увлажняет и защищает нежную кожу малыша.

      Технические характеристики

      • В комплект входят:

        Легкое увлажняющее масло
        1 тюбик 200 мл

      • Страна изготовления

        Англия
        Да

      • Дизайн

        цвет
        Дизайн продукта может изменяться в зависимости от страны.
        Бутылочка
        Да

      • Этапы взросления

        Возраст
        • 0—6 месяцев
        • 6–12 месяцев

      • Ингредиенты

        Молочные протеины
        Да
        Авокадо
        Да
        Масло ши
        Да

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