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Успокаивает, увлажняет, подготавливает ко сну
В основе продукта 100% натуральные масла, что идеально подходит для детского массажа. Легкий аромат масла лаванды поможет успокоить малыша перед сном. Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Успокаивает, увлажняет, подготавливает ко сну
В основе продукта 100% натуральные масла, что идеально подходит для детского массажа. Легкий аромат масла лаванды поможет успокоить малыша перед сном. Узнать обо всех преимуществах
Успокаивает, увлажняет, подготавливает ко сну
В основе продукта 100% натуральные масла, что идеально подходит для детского массажа. Легкий аромат масла лаванды поможет успокоить малыша перед сном. Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Успокаивает, увлажняет, подготавливает ко сну
В основе продукта 100% натуральные масла, что идеально подходит для детского массажа. Легкий аромат масла лаванды поможет успокоить малыша перед сном. Узнать обо всех преимуществах
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