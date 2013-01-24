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Avent

Успокаивающий массажный гель

SCF510/20
Avent
Общая оценка / 5
Avent
  • Успокаивает, увлажняет, подготавливает ко сну Успокаивает, увлажняет, подготавливает ко сну Успокаивает, увлажняет, подготавливает ко сну
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    Avent Успокаивающий массажный гель

    SCF510/20
    Общая оценка / 5

    Успокаивает, увлажняет, подготавливает ко сну

    В основе продукта 100% натуральные масла, что идеально подходит для детского массажа. Легкий аромат масла лаванды поможет успокоить малыша перед сном. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Avent Успокаивающий массажный гель

    Успокаивает, увлажняет, подготавливает ко сну

    В основе продукта 100% натуральные масла, что идеально подходит для детского массажа. Легкий аромат масла лаванды поможет успокоить малыша перед сном. Узнать обо всех преимуществах

    Успокаивает, увлажняет, подготавливает ко сну

    В основе продукта 100% натуральные масла, что идеально подходит для детского массажа. Легкий аромат масла лаванды поможет успокоить малыша перед сном. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Avent Успокаивающий массажный гель

    Успокаивает, увлажняет, подготавливает ко сну

    В основе продукта 100% натуральные масла, что идеально подходит для детского массажа. Легкий аромат масла лаванды поможет успокоить малыша перед сном. Узнать обо всех преимуществах

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      Успокаивает, увлажняет, подготавливает ко сну

      Содержит масла авокадо, лаванды и виноградной косточки

      • 200 мл

      При приготовлении используются 100% натуральные масла

      С натуральными маслами авокадо, виноградной косточки и лаванды, способствующими смягчению кожи и расслаблению

      Технические характеристики

      • Страна изготовления

        Англия
        Да

      • Дизайн

        цвет
        Дизайн продукта может изменяться в зависимости от страны.

      • Этапы взросления

        Возраст
        • 0—6 месяцев
        • 6–12 месяцев

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