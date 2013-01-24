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Avent

Волшебный крем

SCF511/25
Avent
Общая оценка / 5
Avent
  • Уменьшает раздражение кожи и увлажняет ее Уменьшает раздражение кожи и увлажняет ее Уменьшает раздражение кожи и увлажняет ее
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    Avent Волшебный крем

    SCF511/25
    Общая оценка / 5

    Уменьшает раздражение кожи и увлажняет ее

    Универсальное средство для ежедневного ухода за кожей ребенка. Наносите на лицо и тело малыша для увлажнения, устранения сухости отдельных участков и раздражения кожи. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Avent Волшебный крем

    Уменьшает раздражение кожи и увлажняет ее

    Универсальное средство для ежедневного ухода за кожей ребенка. Наносите на лицо и тело малыша для увлажнения, устранения сухости отдельных участков и раздражения кожи. Узнать обо всех преимуществах

    Уменьшает раздражение кожи и увлажняет ее

    Универсальное средство для ежедневного ухода за кожей ребенка. Наносите на лицо и тело малыша для увлажнения, устранения сухости отдельных участков и раздражения кожи. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Avent Волшебный крем

    Уменьшает раздражение кожи и увлажняет ее

    Универсальное средство для ежедневного ухода за кожей ребенка. Наносите на лицо и тело малыша для увлажнения, устранения сухости отдельных участков и раздражения кожи. Узнать обо всех преимуществах

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      Уменьшает раздражение кожи и увлажняет ее

      Содержит аллантоин и молочные протеины

      • 125 мл

      Гипоаллергенно

      Гипоаллергенно для матери и ребенка

      Мягкий, подходит для чувствительной кожи

      Мягкое средство для купания малыша.

      нейтральный кислотно-щелочной баланс

      Деликатная и безопасная, прошла клинические испытания

      Технические характеристики

      • Страна изготовления

        Англия
        Да

      • Дизайн

        цвет
        Дизайн продукта может изменяться в зависимости от страны.

      • Этапы взросления

        Возраст
        • 0—6 месяцев
        • 6–12 месяцев

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