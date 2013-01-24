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Делает волосы и кожу ребенка гладкими и мягкими
Мягкий шампунь без содержания мыла и ланолина, с низким пенообразованием эффективно очищает, не смывая защитную кожную смазку. Делает волосы ребенка шелковистыми и оставляет кожу тела и головы гладкой и мягкой. Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Делает волосы и кожу ребенка гладкими и мягкими
Мягкий шампунь без содержания мыла и ланолина, с низким пенообразованием эффективно очищает, не смывая защитную кожную смазку. Делает волосы ребенка шелковистыми и оставляет кожу тела и головы гладкой и мягкой. Узнать обо всех преимуществах
Делает волосы и кожу ребенка гладкими и мягкими
Мягкий шампунь без содержания мыла и ланолина, с низким пенообразованием эффективно очищает, не смывая защитную кожную смазку. Делает волосы ребенка шелковистыми и оставляет кожу тела и головы гладкой и мягкой. Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Делает волосы и кожу ребенка гладкими и мягкими
Мягкий шампунь без содержания мыла и ланолина, с низким пенообразованием эффективно очищает, не смывая защитную кожную смазку. Делает волосы ребенка шелковистыми и оставляет кожу тела и головы гладкой и мягкой. Узнать обо всех преимуществах
Дизайн
В комплект входят:
Дизайн
Размеры и вес
Ингредиенты