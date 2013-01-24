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Avent

Средство для купания младенцев Avent

SCF513/25
Avent
Общая оценка / 5
Avent
  • Делает волосы и кожу ребенка гладкими и мягкими Делает волосы и кожу ребенка гладкими и мягкими Делает волосы и кожу ребенка гладкими и мягкими
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    Avent Средство для купания младенцев Avent

    SCF513/25
    Общая оценка / 5

    Делает волосы и кожу ребенка гладкими и мягкими

    Мягкий шампунь без содержания мыла и ланолина, с низким пенообразованием эффективно очищает, не смывая защитную кожную смазку. Делает волосы ребенка шелковистыми и оставляет кожу тела и головы гладкой и мягкой. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Avent Средство для купания младенцев Avent

    Делает волосы и кожу ребенка гладкими и мягкими

    Мягкий шампунь без содержания мыла и ланолина, с низким пенообразованием эффективно очищает, не смывая защитную кожную смазку. Делает волосы ребенка шелковистыми и оставляет кожу тела и головы гладкой и мягкой. Узнать обо всех преимуществах

    Делает волосы и кожу ребенка гладкими и мягкими

    Мягкий шампунь без содержания мыла и ланолина, с низким пенообразованием эффективно очищает, не смывая защитную кожную смазку. Делает волосы ребенка шелковистыми и оставляет кожу тела и головы гладкой и мягкой. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Avent Средство для купания младенцев Avent

    Делает волосы и кожу ребенка гладкими и мягкими

    Мягкий шампунь без содержания мыла и ланолина, с низким пенообразованием эффективно очищает, не смывая защитную кожную смазку. Делает волосы ребенка шелковистыми и оставляет кожу тела и головы гладкой и мягкой. Узнать обо всех преимуществах

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      Делает волосы и кожу ребенка гладкими и мягкими

      Содержит экстракты цветков кувшинки и молочные протеины

      • 250 мл

      Гипоаллергенно

      Гипоаллергенно для матери и ребенка

      Мягкий, подходит для чувствительной кожи

      Мягкое средство для купания малыша.

      Формула "без слез"

      Специальная формула, которая не щиплет глаза ребенка.

      Технические характеристики

      • В комплект входят:

        Средство для купания младенцев
        1 тюбик 250 мл

      • Страна изготовления

        Англия
        Да

      • Дизайн

        цвет
        Дизайн продукта может изменяться в зависимости от страны.
        трубка
        Да

      • Этапы взросления

        Возраст
        • 0—6 месяцев
        • 6–12 месяцев

      • Размеры и вес

        Громкость
        250 мл

      • Ингредиенты

        Ланолин
        нет
        Мыло
        нет

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