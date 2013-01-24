Впитывает влагу, не создавая облака пыли при нанесении на кожу

После нанесения на кожу жидкий тальк превращается в легкий порошок. В отличие от присыпки, при нанесении жидкого талька не образуется облака пыли, которую ваш малыш может вдохнуть. Узнать обо всех преимуществах