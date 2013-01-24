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Avent

Жидкий тальк

SCF514/25
Avent
Общая оценка / 5
Avent
  • Впитывает влагу, не создавая облака пыли при нанесении на кожу Впитывает влагу, не создавая облака пыли при нанесении на кожу Впитывает влагу, не создавая облака пыли при нанесении на кожу
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    Avent Жидкий тальк

    SCF514/25
    Общая оценка / 5

    Впитывает влагу, не создавая облака пыли при нанесении на кожу

    После нанесения на кожу жидкий тальк превращается в легкий порошок. В отличие от присыпки, при нанесении жидкого талька не образуется облака пыли, которую ваш малыш может вдохнуть. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Avent Жидкий тальк

    Впитывает влагу, не создавая облака пыли при нанесении на кожу

    После нанесения на кожу жидкий тальк превращается в легкий порошок. В отличие от присыпки, при нанесении жидкого талька не образуется облака пыли, которую ваш малыш может вдохнуть. Узнать обо всех преимуществах

    Впитывает влагу, не создавая облака пыли при нанесении на кожу

    После нанесения на кожу жидкий тальк превращается в легкий порошок. В отличие от присыпки, при нанесении жидкого талька не образуется облака пыли, которую ваш малыш может вдохнуть. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Avent Жидкий тальк

    Впитывает влагу, не создавая облака пыли при нанесении на кожу

    После нанесения на кожу жидкий тальк превращается в легкий порошок. В отличие от присыпки, при нанесении жидкого талька не образуется облака пыли, которую ваш малыш может вдохнуть. Узнать обо всех преимуществах

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      Впитывает влагу, не создавая облака пыли при нанесении на кожу

      Содержит масло сладкого миндаля и молочные протеины

      • 125 мл

      Гипоаллергенно

      Гипоаллергенно для матери и ребенка

      Мягкий, подходит для чувствительной кожи

      Мягкое средство для купания малыша.

      нейтральный кислотно-щелочной баланс

      Деликатная и безопасная, прошла клинические испытания

      Технические характеристики

      • Страна изготовления

        Англия
        Да

      • Дизайн

        цвет
        Дизайн продукта может изменяться в зависимости от страны.

      • Этапы взросления

        Возраст
        • 0—6 месяцев
        • 6–12 месяцев

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