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Впитывает влагу, не создавая облака пыли при нанесении на кожу
После нанесения на кожу жидкий тальк превращается в легкий порошок. В отличие от присыпки, при нанесении жидкого талька не образуется облака пыли, которую ваш малыш может вдохнуть. Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Впитывает влагу, не создавая облака пыли при нанесении на кожу
После нанесения на кожу жидкий тальк превращается в легкий порошок. В отличие от присыпки, при нанесении жидкого талька не образуется облака пыли, которую ваш малыш может вдохнуть. Узнать обо всех преимуществах
Впитывает влагу, не создавая облака пыли при нанесении на кожу
После нанесения на кожу жидкий тальк превращается в легкий порошок. В отличие от присыпки, при нанесении жидкого талька не образуется облака пыли, которую ваш малыш может вдохнуть. Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Впитывает влагу, не создавая облака пыли при нанесении на кожу
После нанесения на кожу жидкий тальк превращается в легкий порошок. В отличие от присыпки, при нанесении жидкого талька не образуется облака пыли, которую ваш малыш может вдохнуть. Узнать обо всех преимуществах
Страна изготовления
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