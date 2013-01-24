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Avent

Бальзам для попки малыша Avent

SCF516/25
Avent
Общая оценка / 5
1 награда
Avent
  • Смягчает, предотвращает аллергическую реакцию, быстро впитывается Смягчает, предотвращает аллергическую реакцию, быстро впитывается Смягчает, предотвращает аллергическую реакцию, быстро впитывается
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    Avent Бальзам для попки малыша Avent

    SCF516/25
    Общая оценка / 5
    1 награда

    Смягчает, предотвращает аллергическую реакцию, быстро впитывается

    Быстро впитывающийся, нелипкий, водостойкий защитный успокаивающий крем, увлажняет и защищает нежную кожу во время смены подгузников. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Avent Бальзам для попки малыша Avent

    Смягчает, предотвращает аллергическую реакцию, быстро впитывается

    Быстро впитывающийся, нелипкий, водостойкий защитный успокаивающий крем, увлажняет и защищает нежную кожу во время смены подгузников. Узнать обо всех преимуществах

    Смягчает, предотвращает аллергическую реакцию, быстро впитывается

    Быстро впитывающийся, нелипкий, водостойкий защитный успокаивающий крем, увлажняет и защищает нежную кожу во время смены подгузников. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Avent Бальзам для попки малыша Avent

    Смягчает, предотвращает аллергическую реакцию, быстро впитывается

    Быстро впитывающийся, нелипкий, водостойкий защитный успокаивающий крем, увлажняет и защищает нежную кожу во время смены подгузников. Узнать обо всех преимуществах

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      Смягчает, предотвращает аллергическую реакцию, быстро впитывается

      Содержит аллантоин, ромашку и молочные протеины

      • 125 мл

      Мягкий, подходит для чувствительной кожи

      Мягкое средство для купания малыша.

      Создает водоотталкивающий барьер

      Помогает защитить нежную кожу ребенка.

      Гипоаллергенно

      Гипоаллергенно для матери и ребенка

      нейтральный кислотно-щелочной баланс

      Деликатная и безопасная, прошла клинические испытания

      Смягчает и увлажняет

      Решение на любой случай "все в одном" для ухода за кожей малыша.

      Технические характеристики

      • Дизайн

        цвет
        Дизайн различается в зависимости от страны.
        Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии
        Да
        Этап
        • 0–6 месяцев
        • 6–12 месяцев

      • В комплект входят:

        Бальзам для попки малыша
        1 тюбик 125 мл

      • Дизайн

        трубка
        Да

      • Размеры и вес

        Громкость
        125 мл

      • Ингредиенты

        Молочные протеины
        Да
        Аллантоин
        Да
        Ромашка
        Да

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