Ключевые слова для поиска
Смягчает, предотвращает аллергическую реакцию, быстро впитывается
Быстро впитывающийся, нелипкий, водостойкий защитный успокаивающий крем, увлажняет и защищает нежную кожу во время смены подгузников. Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Смягчает, предотвращает аллергическую реакцию, быстро впитывается
Быстро впитывающийся, нелипкий, водостойкий защитный успокаивающий крем, увлажняет и защищает нежную кожу во время смены подгузников. Узнать обо всех преимуществах
Смягчает, предотвращает аллергическую реакцию, быстро впитывается
Быстро впитывающийся, нелипкий, водостойкий защитный успокаивающий крем, увлажняет и защищает нежную кожу во время смены подгузников. Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Смягчает, предотвращает аллергическую реакцию, быстро впитывается
Быстро впитывающийся, нелипкий, водостойкий защитный успокаивающий крем, увлажняет и защищает нежную кожу во время смены подгузников. Узнать обо всех преимуществах
Мягкое средство для купания малыша.
Помогает защитить нежную кожу ребенка.
Гипоаллергенно для матери и ребенка
Деликатная и безопасная, прошла клинические испытания
Решение на любой случай "все в одном" для ухода за кожей малыша.
Страна изготовления
Дизайн
Этапы взросления
Размеры и вес
Ингредиенты
В комплект входят: