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Avent

Ароматизированная вода Eau d'Avent

SCF517/25
Avent
Общая оценка / 5
1 награда
Avent
  • Ароматизирует, охлаждает, увлажняет Ароматизирует, охлаждает, увлажняет Ароматизирует, охлаждает, увлажняет
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    Avent Ароматизированная вода Eau d'Avent

    SCF517/25
    Общая оценка / 5
    1 награда

    Ароматизирует, охлаждает, увлажняет

    Ароматизированная вода, которая придает приятный запах, охлаждает, увлажняет кожу малыша. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Avent Ароматизированная вода Eau d'Avent

    Ароматизирует, охлаждает, увлажняет

    Ароматизированная вода, которая придает приятный запах, охлаждает, увлажняет кожу малыша. Узнать обо всех преимуществах

    Ароматизирует, охлаждает, увлажняет

    Ароматизированная вода, которая придает приятный запах, охлаждает, увлажняет кожу малыша. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Avent Ароматизированная вода Eau d'Avent

    Ароматизирует, охлаждает, увлажняет

    Ароматизированная вода, которая придает приятный запах, охлаждает, увлажняет кожу малыша. Узнать обо всех преимуществах

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      Ароматизирует, охлаждает, увлажняет

      Не содержит спирта

      • 125 мл

      Мягкость и свежесть для кожи малыша

      Ароматизированная вода с легким ароматом апельсина, розы и ванили

      нейтральный кислотно-щелочной баланс

      Деликатная и безопасная, прошла клинические испытания

      Технические характеристики

      • Дизайн

        цвет
        Дизайн продукта может изменяться в зависимости от страны.
        Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии
        Да
        Этап
        • 0–6 месяцев
        • 6–12 месяцев

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