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Philips Avent

Детская бутылочка Classic+

SCF573/13
Avent
Общая оценка / 5
1 награда
Avent
  • Клинически доказано уменьшение колик и дискомфорта* Клинически доказано уменьшение колик и дискомфорта* Клинически доказано уменьшение колик и дискомфорта*
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    Philips Avent Детская бутылочка Classic+

    SCF573/13
    Общая оценка / 5
    1 награда

    Клинически доказано уменьшение колик и дискомфорта*

    Зарекомендовавшая себя серия Classic была улучшена: теперь кормление станет еще приятнее. Антиколиковая система, эффективность которой доказана клиническими испытаниями, теперь используется в соске, делая процесс сборки и очистки максимально простым. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

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    Philips Avent Детская бутылочка Classic+

    Клинически доказано уменьшение колик и дискомфорта*

    Зарекомендовавшая себя серия Classic была улучшена: теперь кормление станет еще приятнее. Антиколиковая система, эффективность которой доказана клиническими испытаниями, теперь используется в соске, делая процесс сборки и очистки максимально простым. Узнать обо всех преимуществах

    Клинически доказано уменьшение колик и дискомфорта*

    Зарекомендовавшая себя серия Classic была улучшена: теперь кормление станет еще приятнее. Антиколиковая система, эффективность которой доказана клиническими испытаниями, теперь используется в соске, делая процесс сборки и очистки максимально простым. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Найти похожие продукты

    Philips Avent Детская бутылочка Classic+

    Клинически доказано уменьшение колик и дискомфорта*

    Зарекомендовавшая себя серия Classic была улучшена: теперь кормление станет еще приятнее. Антиколиковая система, эффективность которой доказана клиническими испытаниями, теперь используется в соске, делая процесс сборки и очистки максимально простым. Узнать обо всех преимуществах

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      Клинически доказано уменьшение колик и дискомфорта*

      Максимальная гигиеничность благодаря легкой очистке

      • 1 бутылочка
      • 260 мл
      • Соска с медленным потоком
      • 1 мес.+
      Эффективность антиколиковой системы доказана*

      Эффективность антиколиковой системы доказана*

      Отличается от других бутылочек: антиколиковая система, эффективность которой доказана клиническими испытаниями, теперь используется в соске, делая процесс сборки максимально простым. Во время кормления уникальный клапан на соске открывается, пропуская воздух в бутылочку, а не в животик малыша.

      Меньше беспокойства, особенно ночью

      Меньше беспокойства, особенно ночью

      Полноценный сон и правильное питание крайне важны для здоровья и хорошего самочувствия малыша. В ходе рандомизированного клинического исследования, целью которого было выяснить, влияет ли дизайн бутылочки для кормления грудных детей на их поведение, специалисты установили, что при использовании бутылочки Philips Avent серии Classic дети ведут себя спокойно значительно дольше — приблизительно на 28 минут в день — чем при использовании бутылочки производства компании-конкурента (46 мин против 74 мин, p = 0,05). Это особенно заметно в ночное время.*

      Широкое горлышко и небольшое количество деталей для удобства при очистке

      Широкое горлышко и небольшое количество деталей для удобства при очистке

      Всего 4 детали, широкое горлышко и закругленные края позволяют быстро и тщательно очистить бутылочку. Невероятно быстрая и эффективная очистка бутылочки для вашего спокойствия.

      Небольшое количество деталей для быстрой и удобной сборки

      Небольшое количество деталей для быстрой и удобной сборки

      Всего 4 детали новой бутылочки Classic+ для быстрой и удобной сборки.

      Удобно держать благодаря эргономичной форме

      Удобно держать благодаря эргономичной форме

      Максимально комфортное кормление благодаря уникальной форме бутылочки, которую можно держать в любом положении. Удобно даже для маленьких ручек малыша.

      Совместимость с изделиями линейки Philips Avent

      Совместимость с изделиями линейки Philips Avent

      Бутылочка Philips Avent серии Classic+ совместима с большинством изделий линейки Philips Avent. Рекомендуется использовать бутылочку серии Classic+ только с сосками серии Classic+.

      В продаже имеются соски с различными скоростями потока

      В продаже имеются соски с различными скоростями потока

      Линейка изделий Philips Avent серии Classic+ включает в себя соски с различными скоростями потока для малышей разного возраста. Помните, что обозначения возраста даны приблизительно, поскольку дети растут с разной скоростью. Все соски — для кормления новорожденных, с медленным, средним, быстрым и переменным потоком — поставляются в упаковках по две штуки.

      Не протекает для комфорта при кормлении

      Новая бутылочка Classic+ препятствует протеканию для еще большего удовольствия от кормления.

      Не содержит бисфенол-А

      Бутылочка для кормления Philips Avent серии Classic+ изготовлена из материала (полипропилена), не содержащего бисфенола-А, что соответствует требованиям Директивы ЕС (2011/8/ЕС).

      Технические характеристики

      • Бутылочка

        Емкость
        260 мл
        Этап
        0–12 месяцев
        Материал
        Не содержит бисфенол-А*

      • Дизайн

        Дизайн бутылочки
        • Эргономичная форма
        • Широкое горлышко
        Бутылочка
        • полипропилен
        • Не содержит бисфенол-А*
        Соска
        • Не содержит бисфенол-А*
        • силикон

      • В комплект входят:

        Детская бутылочка
        1  шт.

      • Удобство использования

        Удобство использования
        • Легко собирать
        • Легко чистится
        • Легко держать
        • Можно использовать в микроволновой печи и мыть в посудомоечной машине

      • Функции

        Удобство использования
        • Легко собирать и мыть
        • не протекает
        Клинически доказанная эффективность
        Эффективность антиколиковой системы клинически доказана
        Соска
        • Сгибается в соответствии с ритмом кормления
        • Легкий захват соски
        • Доказанная эффективность антиколиковой системы

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            • Дети двухнедельного возраста, которых кормят из бутылочек Philips Avent, страдают от колик гораздо реже, чем дети, которых кормят из обычных бутылочек. Дети в возрасте 2 недель проявляли меньше беспокойства и раздражительности при кормлении из бутылочки Avent по сравнению с детьми, которых кормили из других бутылочек.