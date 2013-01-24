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Philips Avent

Детская чашка

SCF600/11
Avent
Общая оценка / 5
Avent
  • Простой переход от бутылочки к чашке Простой переход от бутылочки к чашке Простой переход от бутылочки к чашке
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    Philips Avent Детская чашка

    SCF600/11
    Общая оценка / 5

    Простой переход от бутылочки к чашке

    Волшебная чашка Philips AVENT не содержит бисфенол-А. Благодаря клапану, предотвращающему протекание, из этой чашки не прольется ни капли, даже если ее встряхивать, подбрасывать в воздух или класть на бок, но при этом из нее легко пить. Носики с клапаном подходят и для бутылочек для кормления, также предотвращая проливание. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Найти похожие продукты

    Philips Avent Детская чашка

    Простой переход от бутылочки к чашке

    Волшебная чашка Philips AVENT не содержит бисфенол-А. Благодаря клапану, предотвращающему протекание, из этой чашки не прольется ни капли, даже если ее встряхивать, подбрасывать в воздух или класть на бок, но при этом из нее легко пить. Носики с клапаном подходят и для бутылочек для кормления, также предотвращая проливание. Узнать обо всех преимуществах

    Простой переход от бутылочки к чашке

    Волшебная чашка Philips AVENT не содержит бисфенол-А. Благодаря клапану, предотвращающему протекание, из этой чашки не прольется ни капли, даже если ее встряхивать, подбрасывать в воздух или класть на бок, но при этом из нее легко пить. Носики с клапаном подходят и для бутылочек для кормления, также предотвращая проливание. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Найти похожие продукты

    Philips Avent Детская чашка

    Простой переход от бутылочки к чашке

    Волшебная чашка Philips AVENT не содержит бисфенол-А. Благодаря клапану, предотвращающему протекание, из этой чашки не прольется ни капли, даже если ее встряхивать, подбрасывать в воздух или класть на бок, но при этом из нее легко пить. Носики с клапаном подходят и для бутылочек для кормления, также предотвращая проливание. Узнать обо всех преимуществах

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    См. все spout-cups

      Простой переход от бутылочки к чашке

      Легко пить-трудно пролить

      • 200 мл
      • С мягким носиком, 6 мес.+
      Защелкивающийся колпачок — чистый носик

      Защелкивающийся колпачок — чистый носик

      Защелкивающаяся крышка обеспечивает чистоту и герметичность при переноске

      Мягкий носик с запатентованным клапаном, предотвращающим проливание

      Мягкий носик с запатентованным клапаном, предотвращающим проливание

      Запатентованный клапан чашки с носиком Philips Avent контролирует поток и предотвращает протекание даже в перевернутом положении или на боку

      Мягкий и гибкий носик, облегчающий переход на другой способ питания

      Мягкий и гибкий носик, облегчающий переход на другой способ питания

      Мягкий и гибкий носик идеально подходит для перехода с кормления грудью или из бутылочки на питание из чашек

      Мерная шкала на чашке

      Мерная шкала на чашке

      Мерная шкала на корпусе чашки для удобства готовки детского питья

      Полная взаимозаменяемость с другими изделиями Philips Avent

      Полная взаимозаменяемость с другими изделиями Philips Avent

      Чашки, носики и ручки совместимы с полным модельным рядом Philips Avent. Изделия можно прикреплять к молокоотсосу, можно использовать соску вместо носика во время кормления. Мягкий носик и ручки также можно установить на бутылочку для кормления для легкого перехода от бутылочки к чашке.

      Небольшое количество деталей упрощает чистку и сборку

      Небольшое количество деталей упрощает чистку и сборку

      Для обеспечения гигиеничности всю чашку можно стерилизовать

      Для обеспечения гигиеничности всю чашку можно стерилизовать

      Все детали можно мыть в посудомоечной машине

      Все детали можно мыть в посудомоечной машине

      Технические характеристики

      • Страна изготовления

        Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии
        Да

      • В комплект входят:

        Мягкий носик
        1  шт.
        Волшебная чашка (200 мл)
        1  шт.

      • Этапы взросления

        Возраст
        6–12 месяцев

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