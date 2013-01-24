Philips - Нажмите здесь, чтобы перейти на домашнюю страницу
Главная страница
$

Ключевые слова для поиска

1

Philips Avent

Детская чашка

SCF600/12
Avent
Общая оценка / 5
Avent
  • Гигиена в дороге Гигиена в дороге Гигиена в дороге
    -{discount-value}

    Philips Avent Детская чашка

    SCF600/12
    Общая оценка / 5

    Гигиена в дороге

    "Взрослая" чашка Philips AVENT — гарантия легкого перехода от бутылочки к чашке. Защелкивающаяся крышка защищает носик в любое время, даже в дороге. Из чашки не прольется ни капли, даже если ее трясти или подбрасывать в воздух, и при этом из нее удобно пить. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Рекомендуемая розничная цена: 349 руб.
    Найти похожие продукты

    Philips Avent Детская чашка

    Гигиена в дороге

    "Взрослая" чашка Philips AVENT — гарантия легкого перехода от бутылочки к чашке. Защелкивающаяся крышка защищает носик в любое время, даже в дороге. Из чашки не прольется ни капли, даже если ее трясти или подбрасывать в воздух, и при этом из нее удобно пить. Узнать обо всех преимуществах

    Гигиена в дороге

    "Взрослая" чашка Philips AVENT — гарантия легкого перехода от бутылочки к чашке. Защелкивающаяся крышка защищает носик в любое время, даже в дороге. Из чашки не прольется ни капли, даже если ее трясти или подбрасывать в воздух, и при этом из нее удобно пить. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Рекомендуемая розничная цена: 349 руб.
    Найти похожие продукты

    Philips Avent Детская чашка

    Гигиена в дороге

    "Взрослая" чашка Philips AVENT — гарантия легкого перехода от бутылочки к чашке. Защелкивающаяся крышка защищает носик в любое время, даже в дороге. Из чашки не прольется ни капли, даже если ее трясти или подбрасывать в воздух, и при этом из нее удобно пить. Узнать обо всех преимуществах

    Похожие продукты

    См. все spout-cups

      Гигиена в дороге

      Легко пить-трудно пролить

      • 200 мл
      • С мягким носиком, 6 мес.+
      • С ручками
      Мягкий носик с запатентованным клапаном, предотвращающим проливание

      Мягкий носик с запатентованным клапаном, предотвращающим проливание

      Запатентованный клапан чашки с носиком Philips Avent контролирует поток и предотвращает протекание даже в перевернутом положении или на боку

      Мягкий и гибкий носик, облегчающий переход на другой способ питания

      Мягкий и гибкий носик, облегчающий переход на другой способ питания

      Мягкий и гибкий носик идеально подходит для перехода с кормления грудью или из бутылочки на питание из чашек

      Адаптированы для маленьких ручек для удобства захвата

      Адаптированы для маленьких ручек для удобства захвата

      Ручки чашек приспособлены для маленьких детских ручек для удобства захвата. Эти ручки просто устанавливать и снимать, поэтому чашки можно использовать с ними или без них

      Мерная шкала на чашке

      Мерная шкала на чашке

      Мерная шкала на корпусе чашки для удобства готовки детского питья

      Защелкивающаяся крышка для обеспечения чистоты носика

      Защелкивающаяся крышка для обеспечения чистоты носика

      Крышка с защелкой гарантирует гигиеничность, сохраняя носик чистым дома и в дороге.

      Полная взаимозаменяемость с другими изделиями Philips Avent

      Полная взаимозаменяемость с другими изделиями Philips Avent

      Чашки, носики и ручки совместимы с полным модельным рядом Philips Avent. Изделия можно прикреплять к молокоотсосу, можно использовать соску вместо носика во время кормления. Мягкий носик и ручки также можно установить на бутылочку для кормления для легкого перехода от бутылочки к чашке.

      Для обеспечения гигиеничности всю чашку можно стерилизовать

      Для обеспечения гигиеничности всю чашку можно стерилизовать

      Небольшое количество деталей упрощает чистку и сборку

      Небольшое количество деталей упрощает чистку и сборку

      Все детали можно мыть в посудомоечной машине

      Все детали можно мыть в посудомоечной машине

      Технические характеристики

      • Страна изготовления

        Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии
        Да

      • В комплект входят:

        Чашка без рисунка 200 мл/7 унций
        1  шт.
        Защелкивающийся колпачок
        1  шт.
        Обучающие ручки
        1  шт.
        Мягкий носик
        1  шт.

      • Этапы взросления

        Возраст
        6 месяцев +

      Получите поддержку по этому продукту

      Перейти к разделу поддержки потребителей

      Предлагаемые продукты

        Недавно просмотренные продукты

          Отзывы

          Будьте первым, кто оставит свой отзыв об этом изделии