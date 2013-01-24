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Philips Avent

Детская чашка

SCF606/01
Avent
Общая оценка / 5
1 награда
Avent
  • Гигиена в дороге Гигиена в дороге Гигиена в дороге
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    Philips Avent Детская чашка

    SCF606/01
    Общая оценка / 5
    1 награда

    Гигиена в дороге

    "Взрослая" чашка Philips AVENT — гарантия легкого перехода от бутылочки к чашке. Защелкивающаяся крышка защищает носик в любое время, даже в дороге. Из чашки не прольется ни капли, даже если ее трясти или подбрасывать в воздух, и при этом из нее удобно пить. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Рекомендуемая розничная цена: 350 руб.
    Найти похожие продукты

    Philips Avent Детская чашка

    Гигиена в дороге

    "Взрослая" чашка Philips AVENT — гарантия легкого перехода от бутылочки к чашке. Защелкивающаяся крышка защищает носик в любое время, даже в дороге. Из чашки не прольется ни капли, даже если ее трясти или подбрасывать в воздух, и при этом из нее удобно пить. Узнать обо всех преимуществах

    Гигиена в дороге

    "Взрослая" чашка Philips AVENT — гарантия легкого перехода от бутылочки к чашке. Защелкивающаяся крышка защищает носик в любое время, даже в дороге. Из чашки не прольется ни капли, даже если ее трясти или подбрасывать в воздух, и при этом из нее удобно пить. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Рекомендуемая розничная цена: 350 руб.
    Найти похожие продукты

    Philips Avent Детская чашка

    Гигиена в дороге

    "Взрослая" чашка Philips AVENT — гарантия легкого перехода от бутылочки к чашке. Защелкивающаяся крышка защищает носик в любое время, даже в дороге. Из чашки не прольется ни капли, даже если ее трясти или подбрасывать в воздух, и при этом из нее удобно пить. Узнать обо всех преимуществах

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      Гигиена в дороге

      Легко пить-трудно пролить

      • 200 мл
      • С мягким носиком, 6 мес.+
      • С ручками
      Мягкий носик с запатентованным клапаном, предотвращающим проливание

      Мягкий носик с запатентованным клапаном, предотвращающим проливание

      Запатентованный клапан чашки с носиком Philips Avent контролирует поток и предотвращает протекание даже в перевернутом положении или на боку

      Мерная шкала на чашке

      Мерная шкала на чашке

      Мерная шкала на корпусе чашки для удобства готовки детского питья

      Мягкий и гибкий носик, облегчающий переход на другой способ питания

      Мягкий и гибкий носик, облегчающий переход на другой способ питания

      Мягкий и гибкий носик идеально подходит для перехода с кормления грудью или из бутылочки на питание из чашек

      Полная взаимозаменяемость с другими изделиями Philips Avent

      Полная взаимозаменяемость с другими изделиями Philips Avent

      Чашки, носики и ручки совместимы с полным модельным рядом Philips Avent. Изделия можно прикреплять к молокоотсосу, можно использовать соску вместо носика во время кормления. Мягкий носик и ручки также можно установить на бутылочку для кормления для легкого перехода от бутылочки к чашке.

      Защелкивающаяся крышка для обеспечения чистоты носика

      Защелкивающаяся крышка для обеспечения чистоты носика

      Крышка с защелкой гарантирует гигиеничность, сохраняя носик чистым дома и в дороге.

      Все детали можно мыть в посудомоечной машине

      Все детали можно мыть в посудомоечной машине

      Для обеспечения гигиеничности всю чашку можно стерилизовать

      Для обеспечения гигиеничности всю чашку можно стерилизовать

      Оформление с обучающими рисунками

      Красочное оформление способствует обучению малыша в игровой форме: вспомните названия животных и фруктов, посчитайте яблоки и узнайте, откуда появляется еда. Сложность оформления увеличивается с возрастом малыша.

      Технические характеристики

      • Страна изготовления

        Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии
        Да
        Мягкий носик
        1  шт.
        Этап
        6 месяцев +

      • В комплект входят:

        Чашка с рисунком 200 мл/7 унций
        1  шт.
        Защелкивающийся колпачок
        1  шт.
        Обучающие ручки
        1  шт.

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