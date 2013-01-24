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Гигиена в дороге
Чашка Philips AVENT с быстрым потоком идеальна для активного малыша. Из нее не прольется ни капли, даже если чашку встряхивать или подбрасывать в воздух, и при этом из нее удобно пить. Чашка оснащена защелкивающейся крышкой и удобной боковой клипсой для фиксации на поясе или коляске. Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Гигиена в дороге
Чашка Philips AVENT с быстрым потоком идеальна для активного малыша. Из нее не прольется ни капли, даже если чашку встряхивать или подбрасывать в воздух, и при этом из нее удобно пить. Чашка оснащена защелкивающейся крышкой и удобной боковой клипсой для фиксации на поясе или коляске. Узнать обо всех преимуществах
Гигиена в дороге
Чашка Philips AVENT с быстрым потоком идеальна для активного малыша. Из нее не прольется ни капли, даже если чашку встряхивать или подбрасывать в воздух, и при этом из нее удобно пить. Чашка оснащена защелкивающейся крышкой и удобной боковой клипсой для фиксации на поясе или коляске. Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Гигиена в дороге
Чашка Philips AVENT с быстрым потоком идеальна для активного малыша. Из нее не прольется ни капли, даже если чашку встряхивать или подбрасывать в воздух, и при этом из нее удобно пить. Чашка оснащена защелкивающейся крышкой и удобной боковой клипсой для фиксации на поясе или коляске. Узнать обо всех преимуществах
Запатентованный клапан контролирует поток, предотвращая проливание, даже если емкость с жидкостью переворачивается.
Удобная съемная боковая клипса для фиксации на поясе или коляске
Устойчивый к укусам носик обеспечивает более быстрый поток, а чашка имеет больший объем — для активных малышей
Крышка с защелкой гарантирует гигиеничность, сохраняя носик чистым дома и в дороге.
Подходит для всех чашек и бутылочек Philips Avent. Чашки полностью заменяются другими изделиями модельного ряда, прикрепляются к молокоотсосам, подходят для использования с фиксирующим кольцом и соской вместо носика.
Страна изготовления
В комплект входят:
Этапы взросления