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Philips Avent

Набор VIA для детского питания

SCF613/20
Avent
Общая оценка / 5
Avent
  • Одна система – много вариантов Одна система – много вариантов Одна система – много вариантов
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    Philips Avent Набор VIA для детского питания

    SCF613/20
    Общая оценка / 5

    Одна система – много вариантов

    VIA – удобная и практичная система хранения молока, которая растет вместе с малышом. Контейнеры VIA идеальны для хранения и транспортировки пищи домашнего приготовления.

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Найти похожие продукты

    Philips Avent Набор VIA для детского питания

    Одна система – много вариантов

    VIA – удобная и практичная система хранения молока, которая растет вместе с малышом. Контейнеры VIA идеальны для хранения и транспортировки пищи домашнего приготовления.

    Одна система – много вариантов

    VIA – удобная и практичная система хранения молока, которая растет вместе с малышом. Контейнеры VIA идеальны для хранения и транспортировки пищи домашнего приготовления.

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Найти похожие продукты

    Philips Avent Набор VIA для детского питания

    Одна система – много вариантов

    VIA – удобная и практичная система хранения молока, которая растет вместе с малышом. Контейнеры VIA идеальны для хранения и транспортировки пищи домашнего приготовления.

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      Одна система – много вариантов

      Система хранения без содержания бисфенола-А

      Компактное хранение

      Компактное хранение

      Дату сцеживания легко написать прямо на контейнере.

      Герметичная закручивающаяся крышка

      Герметичная закручивающаяся крышка

      Для надежного хранения и транспортировки

      Идеальна в дороге

      Идеальна в дороге

      Идеально подходит для хранения и транспортировки

      Идеален для хранения детского питания

      Идеален для хранения детского питания

      Прочные компактные контейнеры VIA прекрасно подходят для хранения в холодильной/морозильной камере. Пользуйтесь контейнерами VIA для хранения домашней пищи.

      Совместимость с другими продуктами Philips Avent

      Кормите малыша из того же контейнера, в котором хранилось питание. Подогревайте питание в цифровом или электронном подогревателе детского питания Philips Avent.

      Технические характеристики

      • Страна изготовления

        Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии
        Да

      • В комплект входят:

        Крышка чашки для хранения молока
        20  шт.
        Контейнер (240 мл)
        10  шт.
        Стерильная чашка VIA (180 мл)
        10  шт.
        Ложечка для кормления
        2  шт.
        Брошюра с рецептами
        1  шт.

      • Материал

        Не содержит бисфенол-А*
        Да

      • Этапы взросления

        Возраст
        • 0—6 месяцев
        • 0–6 месяцев
        • 6–12 месяцев

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