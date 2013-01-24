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Одна система – много вариантов
VIA – удобная и практичная система хранения молока, которая растет вместе с малышом. Контейнеры VIA идеальны для хранения и транспортировки пищи домашнего приготовления.
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Одна система – много вариантов
VIA – удобная и практичная система хранения молока, которая растет вместе с малышом. Контейнеры VIA идеальны для хранения и транспортировки пищи домашнего приготовления.
Одна система – много вариантов
VIA – удобная и практичная система хранения молока, которая растет вместе с малышом. Контейнеры VIA идеальны для хранения и транспортировки пищи домашнего приготовления.
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Одна система – много вариантов
VIA – удобная и практичная система хранения молока, которая растет вместе с малышом. Контейнеры VIA идеальны для хранения и транспортировки пищи домашнего приготовления.
Дату сцеживания легко написать прямо на контейнере.
Для надежного хранения и транспортировки
Идеально подходит для хранения и транспортировки
Прочные компактные контейнеры VIA прекрасно подходят для хранения в холодильной/морозильной камере. Пользуйтесь контейнерами VIA для хранения домашней пищи.
Кормите малыша из того же контейнера, в котором хранилось питание. Подогревайте питание в цифровом или электронном подогревателе детского питания Philips Avent.
Страна изготовления
В комплект входят:
Материал
Этапы взросления