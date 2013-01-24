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Простая и удобная система хранения Philips AVENT
Система хранения Philips AVENT — это универсальное решение для хранения, которое к тому же экономит место. Используйте один и тот же контейнер для хранения грудного молока и детского питания. Подходит для всех молокоотсосов и сосок Philips AVENT. Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Простая и удобная система хранения Philips AVENT
Система хранения Philips AVENT — это универсальное решение для хранения, которое к тому же экономит место. Используйте один и тот же контейнер для хранения грудного молока и детского питания. Подходит для всех молокоотсосов и сосок Philips AVENT. Узнать обо всех преимуществах
Простая и удобная система хранения Philips AVENT
Система хранения Philips AVENT — это универсальное решение для хранения, которое к тому же экономит место. Используйте один и тот же контейнер для хранения грудного молока и детского питания. Подходит для всех молокоотсосов и сосок Philips AVENT. Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Простая и удобная система хранения Philips AVENT
Система хранения Philips AVENT — это универсальное решение для хранения, которое к тому же экономит место. Используйте один и тот же контейнер для хранения грудного молока и детского питания. Подходит для всех молокоотсосов и сосок Philips AVENT. Узнать обо всех преимуществах
Для надежного хранения и транспортировки
Идеально подходит для хранения и транспортировки
Крышки емкостей для хранения грудного молока подходят для контейнеров для грудного молока Philips Avent.
Храните грудное молоко и детское питание в специальных контейнерах Philips Avent. Питание можно хранить в холодильнике или морозильной камере.
Идеально для использования вне дома. Например, детское питание можно без хлопот взять с собой на прогулку
Страна изготовления
В комплект входят:
Материал
Компактный дизайн
Этапы взросления
Функции