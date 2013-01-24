Главная страница
Philips - Нажмите здесь, чтобы перейти на домашнюю страницу

Ключевые слова для поиска

1

Philips Avent

Контейнеры Avent

SCF615/10
Avent
Общая оценка / 5
Avent
  • Простая и удобная система хранения Philips AVENT Простая и удобная система хранения Philips AVENT Простая и удобная система хранения Philips AVENT
    -{discount-value}

    Philips Avent Контейнеры Avent

    SCF615/10
    Общая оценка / 5

    Простая и удобная система хранения Philips AVENT

    Система хранения Philips AVENT — это универсальное решение для хранения, которое к тому же экономит место. Используйте один и тот же контейнер для хранения грудного молока и детского питания. Подходит для всех молокоотсосов и сосок Philips AVENT. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Найти похожие продукты

    Philips Avent Контейнеры Avent

    Простая и удобная система хранения Philips AVENT

    Система хранения Philips AVENT — это универсальное решение для хранения, которое к тому же экономит место. Используйте один и тот же контейнер для хранения грудного молока и детского питания. Подходит для всех молокоотсосов и сосок Philips AVENT. Узнать обо всех преимуществах

    Простая и удобная система хранения Philips AVENT

    Система хранения Philips AVENT — это универсальное решение для хранения, которое к тому же экономит место. Используйте один и тот же контейнер для хранения грудного молока и детского питания. Подходит для всех молокоотсосов и сосок Philips AVENT. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Найти похожие продукты

    Philips Avent Контейнеры Avent

    Простая и удобная система хранения Philips AVENT

    Система хранения Philips AVENT — это универсальное решение для хранения, которое к тому же экономит место. Используйте один и тот же контейнер для хранения грудного молока и детского питания. Подходит для всех молокоотсосов и сосок Philips AVENT. Узнать обо всех преимуществах

    Похожие продукты

    См. все unmapped

      Простая и удобная система хранения Philips AVENT

      Контейнер для хранения молока

      • 180 мл
      Герметичная закручивающаяся крышка

      Герметичная закручивающаяся крышка

      Для надежного хранения и транспортировки

      Хранение детского питания

      Храните грудное молоко и детское питание в специальных контейнерах Philips Avent. Питание можно хранить в холодильнике или морозильной камере.

      Возьмите детское питание с собой в дорогу

      Идеально для использования вне дома. Например, детское питание можно без хлопот взять с собой на прогулку

      Используйте с контейнерами для грудного молока Philips Avent

      Крышки емкостей для хранения грудного молока подходят для контейнеров для грудного молока Philips Avent.

      Технические характеристики

      • Страна изготовления

        Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии
        Да

      • В комплект входят:

        Стерильная чашка VIA (180 мл)
        10  шт.

      • Материал

        Не содержит бисфенол-А*
        Да

      • Этапы взросления

        Возраст
        • 0–6 месяцев
        • 6–12 месяцев

      • Комфорт

        Путешествуйте с удобством
        Компактный

      • Функции

        Никаких протечек
        Да
        Удобное хранение
        Для хранения/замораживания молока и продуктов
        Закручивающаяся крышка
        Да

      Получите поддержку по этому продукту

      Перейти к разделу поддержки потребителей

      Предлагаемые продукты

        Недавно просмотренные продукты

          Отзывы

          Будьте первым, кто оставит свой отзыв об этом изделии