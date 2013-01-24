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Philips Avent VIA

Контейнеры Avent

SCF616/10
Avent
Общая оценка / 5
1 награда
Avent
  • Простая и удобная система хранения Philips Avent Простая и удобная система хранения Philips Avent Простая и удобная система хранения Philips Avent
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    Philips Avent VIA Контейнеры Avent

    SCF616/10
    Общая оценка / 5
    1 награда

    Простая и удобная система хранения Philips Avent

    Система хранения Philips AVENT — это универсальное решение для хранения, которое к тому же экономит место. Используйте один и тот же контейнер для хранения грудного молока и детского питания. Подходит для всех молокоотсосов и сосок Philips AVENT. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

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    Philips Avent VIA Контейнеры Avent

    Простая и удобная система хранения Philips Avent

    Система хранения Philips AVENT — это универсальное решение для хранения, которое к тому же экономит место. Используйте один и тот же контейнер для хранения грудного молока и детского питания. Подходит для всех молокоотсосов и сосок Philips AVENT. Узнать обо всех преимуществах

    Простая и удобная система хранения Philips Avent

    Система хранения Philips AVENT — это универсальное решение для хранения, которое к тому же экономит место. Используйте один и тот же контейнер для хранения грудного молока и детского питания. Подходит для всех молокоотсосов и сосок Philips AVENT. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Найти похожие продукты

    Philips Avent VIA Контейнеры Avent

    Простая и удобная система хранения Philips Avent

    Система хранения Philips AVENT — это универсальное решение для хранения, которое к тому же экономит место. Используйте один и тот же контейнер для хранения грудного молока и детского питания. Подходит для всех молокоотсосов и сосок Philips AVENT. Узнать обо всех преимуществах

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      Простая и удобная система хранения Philips Avent

      Контейнеры для хранения молока (крышки не входят в комплект)

      • 240 мл
      Герметичная закручивающаяся крышка

      Герметичная закручивающаяся крышка

      Для надежного хранения и транспортировки

      Хранение детского питания

      Храните грудное молоко и детское питание в специальных контейнерах Philips Avent. Питание можно хранить в холодильнике или морозильной камере.

      Возьмите детское питание с собой в дорогу

      Идеально для использования вне дома. Например, детское питание можно без хлопот взять с собой на прогулку

      Используйте с контейнерами для грудного молока Philips Avent

      Крышки емкостей для хранения грудного молока подходят для контейнеров для грудного молока Philips Avent.

      Технические характеристики

      • Страна изготовления

        Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии
        Да
        Этап
        • 0–6 месяцев
        • 6–12 месяцев

      • Материал

        Не содержит бисфенол-А*
        Да
        Контейнер (240 мл)
        10  шт.

      • Комфорт

        Путешествуйте с удобством
        Компактный

      • Функции

        Удобное хранение
        Для хранения/замораживания молока и продуктов
        Никаких протечек
        Да
        Закручивающаяся крышка
        Да

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