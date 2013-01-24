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Philips Avent

Обучающий набор "От бутылочки к чашке"

SCF625/01
Avent
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Общая оценка / 5
Avent
  • Помогает ребенку привыкнуть к кормлению из чашки Помогает ребенку привыкнуть к кормлению из чашки Помогает ребенку привыкнуть к кормлению из чашки
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    Philips Avent Обучающий набор "От бутылочки к чашке"

    SCF625/01
    Поиск материалов поддержки для этого продукта

    Помогает ребенку привыкнуть к кормлению из чашки

    Обучающий набор "От бутылочки к чашке" Philips AVENT с мягким носиком и удобными ручками поможет малышу научиться пить самостоятельно. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

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    Philips Avent Обучающий набор "От бутылочки к чашке"

    Помогает ребенку привыкнуть к кормлению из чашки

    Обучающий набор "От бутылочки к чашке" Philips AVENT с мягким носиком и удобными ручками поможет малышу научиться пить самостоятельно. Узнать обо всех преимуществах

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      Помогает ребенку привыкнуть к кормлению из чашки

      Чашка с мягким носиком

      • 125 мл
      Мягкий носик

      Мягкий носик

      Создан для нежных десен младенцев

      Не содержит бисфенола-A

      Не содержит бисфенола-A

      Это изделие не содержит бисфенола-A

      Обучающие ручки в комплекте

      Чтобы помочь малышу научиться пить самостоятельно, наденьте ручки на бутылочку с соской, к которой ребёнок уже привык.

      Совместимость с бутылочками и чашками Philips Avent

      Можно использовать со всеми бутылочками и чашками Philips Avent, кроме стеклянных бутылочек и "Взрослых" чашек. Сочетайте элементы для создания идеальной чашки для своего малыша.

      Технические характеристики

      • Страна изготовления

        Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии
        Да

      • В комплект входят:

        Обучающий набор "От бутылочки к чашке"
        1  шт.
        Обучающие ручки
        1  шт.
        Мягкий носик
        1  шт.

      • Этапы взросления

        Этап
        4 месяца +

      • Размеры и вес изделия

        Глубина
        60  миллиметра
        высота
        130  миллиметра
        Длина
        110  миллиметра
        Вес
        89  г

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