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Помогает ребенку привыкнуть к кормлению из чашки
Обучающий набор "От бутылочки к чашке" Philips AVENT с мягким носиком и удобными ручками поможет малышу научиться пить самостоятельно. Узнать обо всех преимуществах
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Помогает ребенку привыкнуть к кормлению из чашки
Обучающий набор "От бутылочки к чашке" Philips AVENT с мягким носиком и удобными ручками поможет малышу научиться пить самостоятельно. Узнать обо всех преимуществах
Создан для нежных десен младенцев
Это изделие не содержит бисфенола-A
Чтобы помочь малышу научиться пить самостоятельно, наденьте ручки на бутылочку с соской, к которой ребёнок уже привык.
Можно использовать со всеми бутылочками и чашками Philips Avent, кроме стеклянных бутылочек и "Взрослых" чашек. Сочетайте элементы для создания идеальной чашки для своего малыша.
Страна изготовления
В комплект входят:
Этапы взросления
Размеры и вес изделия