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Philips Avent Airflex

Детская бутылочка серии Classic

SCF640/37
Avent
Общая оценка / 5
1 награда
Avent
  • Здоровое активное кормление Здоровое активное кормление Здоровое активное кормление
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    Philips Avent Airflex Детская бутылочка серии Classic

    SCF640/37
    Общая оценка / 5
    1 награда

    Здоровое активное кормление

    Бутылочки для кормления Philips Avent Airflex оснащены уникальной соской Avent Airflex, которая обеспечивает здоровое активное питание и учитывает естественный ритм кормления малыша. Соска Airflex облегчает переход ребенка с грудного кормления на кормление из бутылочки. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

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    Philips Avent Airflex Детская бутылочка серии Classic

    Здоровое активное кормление

    Бутылочки для кормления Philips Avent Airflex оснащены уникальной соской Avent Airflex, которая обеспечивает здоровое активное питание и учитывает естественный ритм кормления малыша. Соска Airflex облегчает переход ребенка с грудного кормления на кормление из бутылочки. Узнать обо всех преимуществах

    Здоровое активное кормление

    Бутылочки для кормления Philips Avent Airflex оснащены уникальной соской Avent Airflex, которая обеспечивает здоровое активное питание и учитывает естественный ритм кормления малыша. Соска Airflex облегчает переход ребенка с грудного кормления на кормление из бутылочки. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Найти похожие продукты

    Philips Avent Airflex Детская бутылочка серии Classic

    Здоровое активное кормление

    Бутылочки для кормления Philips Avent Airflex оснащены уникальной соской Avent Airflex, которая обеспечивает здоровое активное питание и учитывает естественный ритм кормления малыша. Соска Airflex облегчает переход ребенка с грудного кормления на кормление из бутылочки. Узнать обо всех преимуществах

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      Здоровое активное кормление

      Клинически доказано снижение риска возникновения колик

      • 3 бутылочки
      • 125 мл
      • Соска для кормления новорожденных
      • 0 мес.+
      Легко сочетать кормление грудью и кормление из бутылочки

      Легко сочетать кормление грудью и кормление из бутылочки

      Благодаря широкой соске, повторяющей форму груди, можно легко сочетать кормление грудью и кормление из бутылочки.

      Встроенный клапан

      Встроенный клапан

      В бутылочке для кормления Avent Airflex используется клапан Airflex, работающий в естественном ритме грудного вскармливания.

      Клинически доказано снижение риска возникновения колик

      Клинически доказано снижение риска возникновения колик

      Клинические исследования показали, что дети в возрасте 2 недель, которых кормили из бутылочек Avent, меньше страдали от колик, чем те, которых кормили из обычных бутылочек. (www.philips.com/Avent)

      Технические характеристики

      • Бутылочка

        Материал
        Очень прочная
        Этап
        • 0—6 месяцев
        • 0–6 месяцев

      • Дизайн

        Дизайн бутылочки
        • Легко собирать
        • Легко чистится
        • Легко держать
        • Широкое горлышко

      • В комплект входят:

        Бутылочка для кормления (125 мл)
        3  шт.

      • Бутылочка

        Емкость
        125  унция

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