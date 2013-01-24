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Philips Avent

Детская бутылочка Classic, полиэфирсульфон

SCF660/27
Avent
Общая оценка / 5
1 награда
Avent
  • Полноценное кормление — залог хорошего сна Полноценное кормление — залог хорошего сна Полноценное кормление — залог хорошего сна
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    Philips Avent Детская бутылочка Classic, полиэфирсульфон

    SCF660/27
    Общая оценка / 5
    1 награда

    Полноценное кормление — залог хорошего сна

    Беспокойное поведение свойственно новорожденным и выражается в плаче. Бутылочка Philips AVENT серии Advanced Classic значительно снижает риск возникновения колик*** и раздражительности, особенно в ночное время.** Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Рекомендуемая розничная цена: 689 руб.
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    Philips Avent Детская бутылочка Classic, полиэфирсульфон

    Полноценное кормление — залог хорошего сна

    Беспокойное поведение свойственно новорожденным и выражается в плаче. Бутылочка Philips AVENT серии Advanced Classic значительно снижает риск возникновения колик*** и раздражительности, особенно в ночное время.** Узнать обо всех преимуществах

    Полноценное кормление — залог хорошего сна

    Беспокойное поведение свойственно новорожденным и выражается в плаче. Бутылочка Philips AVENT серии Advanced Classic значительно снижает риск возникновения колик*** и раздражительности, особенно в ночное время.** Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Рекомендуемая розничная цена: 689 руб.
    Найти похожие продукты

    Philips Avent Детская бутылочка Classic, полиэфирсульфон

    Полноценное кормление — залог хорошего сна

    Беспокойное поведение свойственно новорожденным и выражается в плаче. Бутылочка Philips AVENT серии Advanced Classic значительно снижает риск возникновения колик*** и раздражительности, особенно в ночное время.** Узнать обо всех преимуществах

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      Полноценное кормление — залог хорошего сна

      Помогает успокоить ребенка, особенно ночью**

      • 2 бутылочки
      • 125 мл
      • Соска для кормления новорожденных
      • 0 мес.+
      Клинически доказано, что ребенок становится значительно более спокойным

      Клинически доказано, что ребенок становится значительно более спокойным

      Полноценный сон и правильное питание крайне важны для здоровья и хорошего самочувствия малыша. В ходе рандомизированного клинического исследования, целью которого было выяснить, влияет ли дизайн бутылочки для кормления грудных детей на их поведение, специалисты установили, что при использовании бутылочки Philips Avent серии Classic дети ведут себя спокойно значительно дольше — приблизительно на 28 минут в день — чем при использовании бутылочки производства компании-конкурента (46 мин против 74 мин, p = 0,05). Это особенно заметно в ночное время.**

      Предотвращает попадание воздуха в живот ребенка, пропуская его в бутылочку

      Предотвращает попадание воздуха в живот ребенка, пропуская его в бутылочку

      Во время кормления уникальная юбка соски Avent сгибается, пропуская воздух в бутылочку, а не в животик малыша. Ребенок контролирует поток молока, как при кормлении грудью.

      В продаже имеются соски с 5 различными скоростями потока

      В продаже имеются соски с 5 различными скоростями потока

      В продаже имеются соски с 5 различными скоростями потока.

      Бутылочка изготовлена из полиэфирсульфона — не содержит бисфенол-А

      Бутылочка изготовлена из полиэфирсульфона — не содержит бисфенол-А

      Состоит всего из трех компонентов, что облегчает очистку

      Бутылочка Philips Avent состоит всего из трех компонентов, что облегчает очистку, и включает стандартный колпачок для гигиеничного хранения и транспортировки. Было проведено рандомизированное клиническое исследование, в ходе которого конструкция бутылочки Philips Avent сравнивалась с конструкцией бутылочки другого ведущего производителя в течение 12 месяцев. По мнению мам, бутылочка Philips Avent значительно превзошла вторую бутылочку по простоте очистки (p = 0,04) и сборки (p = 0,02).

      Не содержит бисфенол-А и изготавливается из полиэфирсульфона медового цвета, что повышает ее прочность

      Бутылочка не содержит бисфенол-А и изготавливается из полиэфирсульфона медового цвета, поэтому она очень прочная

      Технические характеристики

      • Бутылочка

        Материал
        • Не содержит бисфенол-А
        • Очень прочная
        Этап
        • 0—6 месяцев
        • 0–6 месяцев

      • Материал

        Не содержит бисфенол-А*
        Да
        Дизайн бутылочки
        • Легко собирать
        • Легко чистится
        • Легко держать
        • Широкое горлышко

      • В комплект входят:

        Бутылочка серии Advanced Classic
        2  шт.

      • Бутылочка

        Емкость
        125  унция

      • Функции

        Антиколиковый клапан
        Цельный клапан

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            • * Согласно клиническим исследованиям, дети двухнедельного возраста, питающиеся из бутылочек Philips Avent, вели себя спокойнее по сравнению с детьми, которые питались из обычных бутылочек. (Исследование проводилось в 2008 году, в Лондоне, в Институте детского здоровья.)
            • ** Согласно клиническим исследованиям, дети двухнедельного возраста, которых кормят из бутылочек Philips Avent, страдают от колик гораздо реже, особенно ночью, чем дети, которых кормят из бутылочек другого ведущего производителя.