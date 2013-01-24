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Philips Avent

Термочашка

SCF670/01
Avent
Общая оценка / 5
Avent
  • Дольше сохраняет свежесть напитка Дольше сохраняет свежесть напитка Дольше сохраняет свежесть напитка
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    Philips Avent Термочашка

    SCF670/01
    Общая оценка / 5

    Дольше сохраняет свежесть напитка

    Герметичная чашка Philips Avent идеально подходит для использования дома и на прогулке. Стильная чашка с изображениями животных дольше сохраняет свежесть напитков. Имеет носик, устойчивый к укусам, и клапан, предотвращающий проливание. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

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    Philips Avent Термочашка

    Дольше сохраняет свежесть напитка

    Герметичная чашка Philips Avent идеально подходит для использования дома и на прогулке. Стильная чашка с изображениями животных дольше сохраняет свежесть напитков. Имеет носик, устойчивый к укусам, и клапан, предотвращающий проливание. Узнать обо всех преимуществах

    Дольше сохраняет свежесть напитка

    Герметичная чашка Philips Avent идеально подходит для использования дома и на прогулке. Стильная чашка с изображениями животных дольше сохраняет свежесть напитков. Имеет носик, устойчивый к укусам, и клапан, предотвращающий проливание. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Найти похожие продукты

    Philips Avent Термочашка

    Дольше сохраняет свежесть напитка

    Герметичная чашка Philips Avent идеально подходит для использования дома и на прогулке. Стильная чашка с изображениями животных дольше сохраняет свежесть напитков. Имеет носик, устойчивый к укусам, и клапан, предотвращающий проливание. Узнать обо всех преимуществах

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    См. все spout-cups

      Дольше сохраняет свежесть напитка

      Устойчивый к укусам носик

      • 260 мл
      • 12 мес+
      Идеальна для дома и улицы, сохраняет содержимое свежим

      Идеальна для дома и улицы, сохраняет содержимое свежим

      Стильная чашка дольше сохраняет питье малыша свежим во время прогулок

      Герметичный носик с запатентованным клапаном

      Герметичный носик с запатентованным клапаном

      Запатентованный клапан контролирует поток, предотвращая проливание, даже если емкость с жидкостью переворачивается.

      Быстрый поток и носик, устойчивый к укусам

      Быстрый поток и носик, устойчивый к укусам

      Устойчивый к укусам носик обеспечивает более быстрый поток, а чашка имеет больший объем — для активных малышей

      Защелкивающаяся крышка для герметичной переноски

      Защелкивающаяся крышка для герметичной переноски

      Защелкивающаяся крышка обеспечивает чистоту и герметичность при переноске

      Мягкое нескользящее резиновое основание для устойчивости

      Мягкое нескользящее резиновое основание для устойчивости

      Чашка оснащена мягким нескользящим резиновым основанием для устойчивости

      Все детали можно мыть в посудомоечной машине

      Все детали можно мыть в посудомоечной машине

      Технические характеристики

      • Страна изготовления

        Мексика
        Да

      • В комплект входят:

        Герметичная чашка 260 мл/9 унций
        1  шт.
        Защелкивающийся колпачок
        1  шт.
        Тренировочный носик
        1  шт.

      • Этапы взросления

        Возраст
        12 мес. +

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          • Не подходит для других чашек Philips Avent