Облегчает хранение молока и кормление

Контейнер Philips Avent SCF680/04 для хранения грудного молока в холодильнике или морозильнике. Сцеживайте молоко непосредственно в контейнеры, подсоединив их к молокоотсосу. Просто замените крышки на соски при кормлении. (Соски в комплект не входят.) Узнать обо всех преимуществах