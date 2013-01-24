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Philips Avent

Контейнеры для грудного молока Avent

SCF680/04
Avent
Общая оценка / 5
1 награда
Avent
  • Облегчает хранение молока и кормление Облегчает хранение молока и кормление Облегчает хранение молока и кормление
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    Philips Avent Контейнеры для грудного молока Avent

    SCF680/04
    Общая оценка / 5
    1 награда

    Облегчает хранение молока и кормление

    Контейнер Philips Avent SCF680/04 для хранения грудного молока в холодильнике или морозильнике. Сцеживайте молоко непосредственно в контейнеры, подсоединив их к молокоотсосу. Просто замените крышки на соски при кормлении. (Соски в комплект не входят.) Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Найти похожие продукты

    Philips Avent Контейнеры для грудного молока Avent

    Облегчает хранение молока и кормление

    Контейнер Philips Avent SCF680/04 для хранения грудного молока в холодильнике или морозильнике. Сцеживайте молоко непосредственно в контейнеры, подсоединив их к молокоотсосу. Просто замените крышки на соски при кормлении. (Соски в комплект не входят.) Узнать обо всех преимуществах

    Облегчает хранение молока и кормление

    Контейнер Philips Avent SCF680/04 для хранения грудного молока в холодильнике или морозильнике. Сцеживайте молоко непосредственно в контейнеры, подсоединив их к молокоотсосу. Просто замените крышки на соски при кормлении. (Соски в комплект не входят.) Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Найти похожие продукты

    Philips Avent Контейнеры для грудного молока Avent

    Облегчает хранение молока и кормление

    Контейнер Philips Avent SCF680/04 для хранения грудного молока в холодильнике или морозильнике. Сцеживайте молоко непосредственно в контейнеры, подсоединив их к молокоотсосу. Просто замените крышки на соски при кормлении. (Соски в комплект не входят.) Узнать обо всех преимуществах

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      Облегчает хранение молока и кормление

      Не нужно переливать молоко

      • 125 мл — 4 шт.
      Совместимость с любыми сосками и носиками Avent

      Совместимость с любыми сосками и носиками Avent

      Контейнер для грудного молока Philips Avent совместим с любыми сосками и носиками Philips Avent. (Соски в комплект не входят.)

      Сцеживайте молоко прямо в контейнер для хранения

      Сцеживайте молоко прямо в контейнер для хранения

      Сцеживайте молоко прямо в контейнер для хранения с помощью любого молокоотсоса Philips Avent

      Вставьте уплотнительный диск, чтобы поставить молоко на хранение

      Вставьте уплотнительный диск, чтобы поставить молоко на хранение

      Просто вставьте уплотнительный диск, чтобы поставить молоко на хранение в холодильник или морозильную камеру

      Просто замените крышку соской Avent

      Просто замените крышку соской Avent

      Замените крышку соской Avent при кормлении — вам не придется использовать другую емкость для молока. (Соска в комплект не входит.)

      Бутылочка изготовлена из полипропилена — не содержит бисфенол-А

      Бутылочка изготовлена из полипропилена — не содержит бисфенол-А

      Технические характеристики

      • Этапы взросления

        Этап
        0–6 месяцев

      • Материал

        Не содержит бисфенол-А*
        Да
        Контейнер для хранения грудного молока (125 мл)
        4  шт.
        Дизайн бутылочки
        • Легко собирать
        • Легко чистится
        • Легко держать
        • Широкое горлышко
        Фиксирующее кольцо
        4  шт.
        Крышка для хранения молока
        4  шт.

      • Дизайн

        Удобство использования
        Компактный

      • Система хранения

        Накопитель
        • Хранение грудного молока
        • Можно мыть в посудомоечной машине
        • Можно хранить в морозильнике
        • Можно стерилизовать
        • Храните в холодильнике
        • Подходит для использования с линейкой продуктов Philips Avent

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