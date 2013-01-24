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Облегчает хранение молока и кормление
Контейнер Philips Avent SCF680/04 для хранения грудного молока в холодильнике или морозильнике. Сцеживайте молоко непосредственно в контейнеры, подсоединив их к молокоотсосу. Просто замените крышки на соски при кормлении. (Соски в комплект не входят.) Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Облегчает хранение молока и кормление
Контейнер Philips Avent SCF680/04 для хранения грудного молока в холодильнике или морозильнике. Сцеживайте молоко непосредственно в контейнеры, подсоединив их к молокоотсосу. Просто замените крышки на соски при кормлении. (Соски в комплект не входят.) Узнать обо всех преимуществах
Облегчает хранение молока и кормление
Контейнер Philips Avent SCF680/04 для хранения грудного молока в холодильнике или морозильнике. Сцеживайте молоко непосредственно в контейнеры, подсоединив их к молокоотсосу. Просто замените крышки на соски при кормлении. (Соски в комплект не входят.) Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Облегчает хранение молока и кормление
Контейнер Philips Avent SCF680/04 для хранения грудного молока в холодильнике или морозильнике. Сцеживайте молоко непосредственно в контейнеры, подсоединив их к молокоотсосу. Просто замените крышки на соски при кормлении. (Соски в комплект не входят.) Узнать обо всех преимуществах
Контейнер для грудного молока Philips Avent совместим с любыми сосками и носиками Philips Avent. (Соски в комплект не входят.)
Сцеживайте молоко прямо в контейнер для хранения с помощью любого молокоотсоса Philips Avent
Просто вставьте уплотнительный диск, чтобы поставить молоко на хранение в холодильник или морозильную камеру
Замените крышку соской Avent при кормлении — вам не придется использовать другую емкость для молока. (Соска в комплект не входит.)
Этапы взросления
Материал
Дизайн
Система хранения
SCF145/06
SCD150/60
SCF636/27
SCF635/27
SCF634/27
SCF633/27
SCF632/27
SCF631/27