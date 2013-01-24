Philips - Нажмите здесь, чтобы перейти на домашнюю страницу
Главная страница
$

Ключевые слова для поиска

1

Philips Avent

Тренировочный набор: детская бутылочка

SCF683/07
Avent
Общая оценка / 5
Avent
  • Помогает ребенку привыкнуть к кормлению из чашки Помогает ребенку привыкнуть к кормлению из чашки Помогает ребенку привыкнуть к кормлению из чашки
    -{discount-value}

    Philips Avent Тренировочный набор: детская бутылочка

    SCF683/07
    Общая оценка / 5

    Помогает ребенку привыкнуть к кормлению из чашки

    Бутылочка из тренировочного набора Philips AVENT SCF683/07 с мягким носиком, предотвращающим проливание, специально разработана для нежных детских десен Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Рекомендуемая розничная цена: 429 руб.
    Найти похожие продукты

    Philips Avent Тренировочный набор: детская бутылочка

    Помогает ребенку привыкнуть к кормлению из чашки

    Бутылочка из тренировочного набора Philips AVENT SCF683/07 с мягким носиком, предотвращающим проливание, специально разработана для нежных детских десен Узнать обо всех преимуществах

    Помогает ребенку привыкнуть к кормлению из чашки

    Бутылочка из тренировочного набора Philips AVENT SCF683/07 с мягким носиком, предотвращающим проливание, специально разработана для нежных детских десен Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Рекомендуемая розничная цена: 429 руб.
    Найти похожие продукты

    Philips Avent Тренировочный набор: детская бутылочка

    Помогает ребенку привыкнуть к кормлению из чашки

    Бутылочка из тренировочного набора Philips AVENT SCF683/07 с мягким носиком, предотвращающим проливание, специально разработана для нежных детских десен Узнать обо всех преимуществах

    Похожие продукты

    Смотреть все classic-plus-baby-bottles

      Помогает ребенку привыкнуть к кормлению из чашки

      Удобные ручки для бутылочек

      • 260 мл
      • Соска с переменным потоком
      Прикрепите к бутылочке удобные ручки.

      Прикрепите к бутылочке удобные ручки.

      Прикрепите к детской бутылочке Philips Avent удобные ручки.

      Удобно держать, со съемными ручками

      Удобно держать, со съемными ручками

      Прикрепите к детской бутылочке удобные ручки, чтобы научить малыша пить самостоятельно

      Мягкий наконечник, предотвращающий проливание

      Мягкий наконечник, предотвращающий проливание

      Замените соску мягким наконечником, предотвращающим проливание и защищающим нежные десны малыша.

      Замените соску на мягкий носик

      Замените соску на мягкий носик

      Превратите бутылочку для кормления, заменив соску мягким Волшебным носиком, предотвращающим проливание

      Бутылочка изготовлена из полипропилена — не содержит бисфенол-А

      Бутылочка изготовлена из полипропилена — не содержит бисфенол-А

      Технические характеристики

      • Материал

        Не содержит бисфенол-А*
        Да

      • Этапы взросления

        Возраст
        • 0—6 месяцев
        • 6 месяцев +

      • Бутылочка

        Емкость
        260  унция
        Материал
        Не содержит бисфенол-А

      • Дизайн

        Дизайн бутылочки
        • Легко собирать
        • Легко чистится
        • Легко держать
        • Широкое горлышко

      • В комплект входят:

        Бутылочка серии Natural
        1  шт.
        Удобные ручки
        1  шт.
        Мягкая соска с переменным потоком
        1  шт.
        Мягкий носик
        1  шт.
        Куполообразная крышка
        1  шт.
        Фиксирующее кольцо
        1  шт.

      Получите поддержку по этому продукту

      Перейти к разделу поддержки потребителей

      Найдите запасную часть или аксессуар

      Перейти к разделу компонентов и аксессуаров

      Аксессуары для продукта

      Смотреть все аксессуары

        Предлагаемые продукты

          Недавно просмотренные продукты

            Отзывы

            Будьте первым, кто оставит свой отзыв об этом изделии