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Philips Avent

Детская порционная тарелка 12 мес+

SCF702/01
Avent
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Общая оценка / 5
Avent
  • Обучение самостоятельному приему пищи в игровой форме Обучение самостоятельному приему пищи в игровой форме Обучение самостоятельному приему пищи в игровой форме
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    Philips Avent Детская порционная тарелка 12 мес+

    SCF702/01
    Поиск материалов поддержки для этого продукта

    Обучение самостоятельному приему пищи в игровой форме

    Помощник для взрослеющего малыша Узнать обо всех преимуществах

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    Philips Avent Детская порционная тарелка 12 мес+

    Обучение самостоятельному приему пищи в игровой форме

    Помощник для взрослеющего малыша Узнать обо всех преимуществах

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      Обучение самостоятельному приему пищи в игровой форме

      • Цветная
      Нескользящее основание предотвращает проливание

      Нескользящее основание предотвращает проливание

      Широкие края удобны для самостоятельного питания

      Широкие края удобны для самостоятельного питания

      Разделители не дают еде смешиваться в тарелке

      Разделители не дают еде смешиваться в тарелке

      Разработано при участии ведущего детского психолога

      Разработано при участии ведущего детского психолога

      Технические характеристики

      • Страна изготовления

        Сделано в Китае.
        Да

      • В комплект входят:

        Тарелка с разделителями для блюд
        1  шт.
        Буклет с рецептами
        НЕТ

      • Вес и габариты

        Вес продукта
        0,168  кг
        Габариты устройства без отсоединяемых частей
        22 (Г) X 226 (Ш) X 226 (В)  миллиметра
        Размеры F-box
        30 (Г) X 252 (Ш) X 310 (В)  миллиметра
        Количество F-boxes в A-box
        6

      • Легко использовать

        Подходит для микроволновой печи
        Да

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