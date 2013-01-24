Philips - Нажмите здесь, чтобы перейти на домашнюю страницу
Главная страница
$

Ключевые слова для поиска

1

Philips Avent

Набор детских тарелок, 2 шт., 6 мес.+

SCF708/01
Avent
Общая оценка / 5
1 награда
Avent
  • Обучение самостоятельному приему пищи в игровой форме Обучение самостоятельному приему пищи в игровой форме Обучение самостоятельному приему пищи в игровой форме
    -{discount-value}

    Philips Avent Набор детских тарелок, 2 шт., 6 мес.+

    SCF708/01
    Общая оценка / 5
    1 награда

    Обучение самостоятельному приему пищи в игровой форме

    Помощник для взрослеющего малыша Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Найти похожие продукты

    Philips Avent Набор детских тарелок, 2 шт., 6 мес.+

    Обучение самостоятельному приему пищи в игровой форме

    Помощник для взрослеющего малыша Узнать обо всех преимуществах

    Обучение самостоятельному приему пищи в игровой форме

    Помощник для взрослеющего малыша Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Найти похожие продукты

    Philips Avent Набор детских тарелок, 2 шт., 6 мес.+

    Обучение самостоятельному приему пищи в игровой форме

    Помощник для взрослеющего малыша Узнать обо всех преимуществах

    Похожие продукты

    Смотреть все tableware

      Обучение самостоятельному приему пищи в игровой форме

      • Цветная
      Разработано при участии ведущего детского психолога

      Разработано при участии ведущего детского психолога

      Технические характеристики

      • Вес и габариты

        Вес продукта
        0,181  кг
        Сделано в Китае.
        Да

      • В комплект входят:

        Большая тарелка
        1
        Маленькая тарелка
        1  шт.

      • Вес и габариты

        Размеры F-box
        50 (Г) X 206 (Ш) X 261 (В)  миллиметра
        Габариты устройства без отсоединяемых частей
        Маленькая тарелка: 40 (Г) X 140 (В) X 140 (Ш) Большая тарелка: 43 (Г) X 175 (В) X 175 (Ш)  миллиметра
        Количество F-boxes в A-box
        6

      • Легко использовать

        Подходит для микроволновой печи
        Да

      Получите поддержку по этому продукту

      Перейти к разделу поддержки потребителей

      Предлагаемые продукты

        Недавно просмотренные продукты

          Награды

          Отзывы

          Будьте первым, кто оставит свой отзыв об этом изделии