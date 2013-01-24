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Первые ложечка и вилочка вашего малыша
Набор столовых приборов Philips AVENT — помощник для вашего растущего малыша
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Первые ложечка и вилочка вашего малыша
Набор столовых приборов Philips AVENT — помощник для вашего растущего малыша
Первые ложечка и вилочка вашего малыша
Набор столовых приборов Philips AVENT — помощник для вашего растущего малыша
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Первые ложечка и вилочка вашего малыша
Набор столовых приборов Philips AVENT — помощник для вашего растущего малыша
Страна изготовления
В комплект входят:
Вес и габариты