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Philips Avent

Детские вилочка, ложечка и нож 18мес+

SCF714/00
Avent
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Avent
  • Детский набор столовых приборов для самостоятельных малышей Детский набор столовых приборов для самостоятельных малышей Детский набор столовых приборов для самостоятельных малышей
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    Philips Avent Детские вилочка, ложечка и нож 18мес+

    SCF714/00
    Поиск материалов поддержки для этого продукта

    Детский набор столовых приборов для самостоятельных малышей

    Набор столовых приборов Philips AVENT SCF714/00 — отличный помощник растущего малыша

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

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    Philips Avent Детские вилочка, ложечка и нож 18мес+

    Детский набор столовых приборов для самостоятельных малышей

    Набор столовых приборов Philips AVENT SCF714/00 — отличный помощник растущего малыша

    Детский набор столовых приборов для самостоятельных малышей

    Набор столовых приборов AVENT

    Удобная ручка идеальна для самостоятельного питания

    Удобная ручка идеальна для самостоятельного питания

    Нескользящие ручки — удобно лежит в руке и на краю тарелки

    Нескользящие ручки — удобно лежит в руке и на краю тарелки

    Глубокая ложечка и вилка

    Глубокая ложечка и вилка

    Технические характеристики

    • Страна изготовления

      Сделано в Китае.
      Да

    • В комплект входят:

      Вилка для малыша ясельного возраста
      1
      Ложка для малыша ясельного возраста
      1
      Нож для малыша
      1

    • Вес и габариты

      Вес продукта
      0,067  кг
      Габариты устройства без отсоединяемых частей
      Ложка/нож: 140 (Д) X 28 (Ш) X 18 (Г) Вилка: 152 (Д) X 25 (Ш) X 15 (Г)  миллиметра
      Размеры F-box
      28 (Г) X 116 (Ш) X 240 (В)  миллиметра
      Количество F-boxes в A-box
      6

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