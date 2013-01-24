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Детский набор столовых приборов для самостоятельных малышей
Набор столовых приборов Philips AVENT SCF714/00 — отличный помощник растущего малыша
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Детский набор столовых приборов для самостоятельных малышей
Набор столовых приборов Philips AVENT SCF714/00 — отличный помощник растущего малыша
Детский набор столовых приборов для самостоятельных малышей
Набор столовых приборов Philips AVENT SCF714/00 — отличный помощник растущего малыша
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Детский набор столовых приборов для самостоятельных малышей
Набор столовых приборов Philips AVENT SCF714/00 — отличный помощник растущего малыша
Вес и габариты
В комплект входят:
Вес и габариты