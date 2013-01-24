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Обучение самостоятельному приему пищи в игровой форме
Набор детской посуды Philips AVENT SCF716/00 — отличный помощник растущего малыша Узнать обо всех преимуществах
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Обучение самостоятельному приему пищи в игровой форме
Набор детской посуды Philips AVENT SCF716/00 — отличный помощник растущего малыша Узнать обо всех преимуществах
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В комплект входят:
Вес и габариты