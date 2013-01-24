Идеальный вариант для хранения еды дома и в поездках

Контейнеры для хранения продуктов Philips AVENT SCF720/10 универсальны, просты в использовании и "растут" вместе с вашим ребенком. Контейнеры идеально подходят для хранения продуктов как дома, так и в поездках. Узнать обо всех преимуществах