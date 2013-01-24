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Идеальный вариант для хранения еды дома и в поездках
Контейнеры для хранения продуктов Philips AVENT SCF720/10 универсальны, просты в использовании и "растут" вместе с вашим ребенком. Контейнеры идеально подходят для хранения продуктов как дома, так и в поездках. Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Идеальный вариант для хранения еды дома и в поездках
Контейнеры для хранения продуктов Philips AVENT SCF720/10 универсальны, просты в использовании и "растут" вместе с вашим ребенком. Контейнеры идеально подходят для хранения продуктов как дома, так и в поездках. Узнать обо всех преимуществах
Идеальный вариант для хранения еды дома и в поездках
Контейнеры для хранения продуктов Philips AVENT SCF720/10 универсальны, просты в использовании и "растут" вместе с вашим ребенком. Контейнеры идеально подходят для хранения продуктов как дома, так и в поездках. Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Идеальный вариант для хранения еды дома и в поездках
Контейнеры для хранения продуктов Philips AVENT SCF720/10 универсальны, просты в использовании и "растут" вместе с вашим ребенком. Контейнеры идеально подходят для хранения продуктов как дома, так и в поездках. Узнать обо всех преимуществах
Закрутите крышку для хранения и транспортировки
Прочные, удобные для хранения контейнеры Philips Avent с поверхностью, на которой можно делать записи, позволяют следить за датами и проверять содержимое
Рецепты были разработаны при участии Джуди Мор, дипломированного диетолога, специализирующегося на детском питании.
В комплект входят:
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