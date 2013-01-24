Philips - Нажмите здесь, чтобы перейти на домашнюю страницу
Главная страница
$

Ключевые слова для поиска

1

Philips Avent

Контейнеры Avent для хранения продуктов

SCF720/10
Avent
Общая оценка / 5
Avent
  • Идеальный вариант для хранения еды дома и в поездках Идеальный вариант для хранения еды дома и в поездках Идеальный вариант для хранения еды дома и в поездках
    -{discount-value}

    Philips Avent Контейнеры Avent для хранения продуктов

    SCF720/10
    Общая оценка / 5

    Идеальный вариант для хранения еды дома и в поездках

    Контейнеры для хранения продуктов Philips AVENT SCF720/10 универсальны, просты в использовании и "растут" вместе с вашим ребенком. Контейнеры идеально подходят для хранения продуктов как дома, так и в поездках. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Найти похожие продукты

    Philips Avent Контейнеры Avent для хранения продуктов

    Идеальный вариант для хранения еды дома и в поездках

    Контейнеры для хранения продуктов Philips AVENT SCF720/10 универсальны, просты в использовании и "растут" вместе с вашим ребенком. Контейнеры идеально подходят для хранения продуктов как дома, так и в поездках. Узнать обо всех преимуществах

    Идеальный вариант для хранения еды дома и в поездках

    Контейнеры для хранения продуктов Philips AVENT SCF720/10 универсальны, просты в использовании и "растут" вместе с вашим ребенком. Контейнеры идеально подходят для хранения продуктов как дома, так и в поездках. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Найти похожие продукты

    Philips Avent Контейнеры Avent для хранения продуктов

    Идеальный вариант для хранения еды дома и в поездках

    Контейнеры для хранения продуктов Philips AVENT SCF720/10 универсальны, просты в использовании и "растут" вместе с вашим ребенком. Контейнеры идеально подходят для хранения продуктов как дома, так и в поездках. Узнать обо всех преимуществах

    Похожие продукты

    См. все tableware

      Идеальный вариант для хранения еды дома и в поездках

      Контейнеры для хранения продуктов без бисфенола А

      • Без бисфенола-А
      Герметичны

      Герметичны

      Закрутите крышку для хранения и транспортировки

      Компактное хранение

      Компактное хранение

      Прочные, удобные для хранения контейнеры Philips Avent с поверхностью, на которой можно делать записи, позволяют следить за датами и проверять содержимое

      Можно разогревать в микроволновке

      Можно разогревать в микроволновке

      Можно хранить в холодильной и морозильной камерах

      Можно хранить в холодильной и морозильной камерах

      Можно мыть в посудомоечной машине

      Можно мыть в посудомоечной машине

      В комплект входит книга рецептов

      Рецепты были разработаны при участии Джуди Мор, дипломированного диетолога, специализирующегося на детском питании.

      Технические характеристики

      • В комплект входят:

        Крышка чашки для хранения молока
        20  шт.
        Стерильная чашка VIA (180 мл)
        10  шт.
        Контейнер (240 мл)
        10  шт.
        Брошюра с рецептами
        1  шт.
        Ложечка для кормления
        1  шт.

      • Этапы взросления

        Возраст
        • 0—6 месяцев
        • 6–12 месяцев

      • Материал

        Не содержит бисфенол-А*
        Да

      Получите поддержку по этому продукту

      Перейти к разделу поддержки потребителей

      Предлагаемые продукты

        Недавно просмотренные продукты

          Отзывы

          Будьте первым, кто оставит свой отзыв об этом изделии