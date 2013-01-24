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Удобное кормление малыша вне дома
Дорожный набор для кормления Philips AVENT включает одну большую тарелку с делением на сегменты, два съемных малых контейнера, ложечку для кормления и нескользящий поднос, предотвращающий проливание. Это идеальный спутник любой мамы для кормления малыша вне дома. Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Удобное кормление малыша вне дома
Дорожный набор для кормления Philips AVENT включает одну большую тарелку с делением на сегменты, два съемных малых контейнера, ложечку для кормления и нескользящий поднос, предотвращающий проливание. Это идеальный спутник любой мамы для кормления малыша вне дома. Узнать обо всех преимуществах
Удобное кормление малыша вне дома
Дорожный набор для кормления Philips AVENT включает одну большую тарелку с делением на сегменты, два съемных малых контейнера, ложечку для кормления и нескользящий поднос, предотвращающий проливание. Это идеальный спутник любой мамы для кормления малыша вне дома. Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Удобное кормление малыша вне дома
Дорожный набор для кормления Philips AVENT включает одну большую тарелку с делением на сегменты, два съемных малых контейнера, ложечку для кормления и нескользящий поднос, предотвращающий проливание. Это идеальный спутник любой мамы для кормления малыша вне дома. Узнать обо всех преимуществах
Это изделие не содержит бисфенола-A
В дорожный набор для кормления Philips Avent входит большая тарелка с делением на сегменты с крышкой и две отдельные съемные тарелки с крышками для закусок или небольших порций
Страна изготовления
В комплект входят:
Этапы взросления