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Philips Avent

Дорожный набор для кормления Avent 6 мес.+

SCF724/00
Avent
Общая оценка / 5
1 награда
Avent
  • Удобное кормление малыша вне дома Удобное кормление малыша вне дома Удобное кормление малыша вне дома
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    Philips Avent Дорожный набор для кормления Avent 6 мес.+

    SCF724/00
    Общая оценка / 5
    1 награда

    Удобное кормление малыша вне дома

    Дорожный набор для кормления Philips AVENT включает одну большую тарелку с делением на сегменты, два съемных малых контейнера, ложечку для кормления и нескользящий поднос, предотвращающий проливание. Это идеальный спутник любой мамы для кормления малыша вне дома. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Найти похожие продукты

    Philips Avent Дорожный набор для кормления Avent 6 мес.+

    Удобное кормление малыша вне дома

    Дорожный набор для кормления Philips AVENT включает одну большую тарелку с делением на сегменты, два съемных малых контейнера, ложечку для кормления и нескользящий поднос, предотвращающий проливание. Это идеальный спутник любой мамы для кормления малыша вне дома. Узнать обо всех преимуществах

    Удобное кормление малыша вне дома

    Дорожный набор для кормления Philips AVENT включает одну большую тарелку с делением на сегменты, два съемных малых контейнера, ложечку для кормления и нескользящий поднос, предотвращающий проливание. Это идеальный спутник любой мамы для кормления малыша вне дома. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Найти похожие продукты

    Philips Avent Дорожный набор для кормления Avent 6 мес.+

    Удобное кормление малыша вне дома

    Дорожный набор для кормления Philips AVENT включает одну большую тарелку с делением на сегменты, два съемных малых контейнера, ложечку для кормления и нескользящий поднос, предотвращающий проливание. Это идеальный спутник любой мамы для кормления малыша вне дома. Узнать обо всех преимуществах

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      Удобное кормление малыша вне дома

      Специально для кормления в дороге

      • Дорожный набор
      Не содержит бисфенола-A

      Не содержит бисфенола-A

      Это изделие не содержит бисфенола-A

      Плотные крышки предотвращают проливание и обеспечивают чистоту контейнера

      Плотные крышки предотвращают проливание и обеспечивают чистоту контейнера

      Дорожный набор для кормления

      В дорожный набор для кормления Philips Avent входит большая тарелка с делением на сегменты с крышкой и две отдельные съемные тарелки с крышками для закусок или небольших порций

      Технические характеристики

      • Страна изготовления

        Китае
        Да
        Этап
        6 месяцев +

      • В комплект входят:

        Ложка
        1  шт.
        Большой контейнер
        1  шт.
        Крышка для большого контейнера
        1  шт.
        Малый контейнер
        2  шт.
        Крышка для малого контейнера
        2  шт.
        Подставка на присосках
        1  шт.

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