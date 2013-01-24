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Кормление малыша стало еще проще
Philips AVENT — все, что нужно для кормления малыша Узнать обо всех преимуществах
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Кормление малыша стало еще проще
Philips AVENT — все, что нужно для кормления малыша Узнать обо всех преимуществах
Нескользящие ручки — чашку удобно держать, не боясь, что она соскользнет
Страна изготовления
В комплект входят: