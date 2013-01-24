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Слюнявчик

SCF736/00
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    Слюнявчик

    SCF736/00
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    Меньше хлопот для вас и малыша

    Слюнявчик Philips Avent для крошек и упавших кусочков Узнать обо всех преимуществах

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    Слюнявчик Philips Avent для крошек и упавших кусочков Узнать обо всех преимуществах

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      Слюнявчик AVENT

      • С кармашком для крошек
      Не содержит бисфенола-A

      Не содержит бисфенола-A

      Это изделие не содержит бисфенола-A

      Специальный кармашек собирает все крошки и упавшие кусочки

      Специальный кармашек собирает все крошки и упавшие кусочки

      Технические характеристики

      • Страна изготовления

        Китай
        Да

      • В комплект входят:

        Слюнявчик
        1  шт.

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