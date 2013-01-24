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Philips Avent

Чашка с носиком

SCF750/00
Avent
Общая оценка / 5
1 награда
Avent
  • Простой переход от бутылочки к чашке Простой переход от бутылочки к чашке Простой переход от бутылочки к чашке
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    Philips Avent Чашка с носиком

    SCF750/00
    Общая оценка / 5
    1 награда

    Простой переход от бутылочки к чашке

    Чашка с носиком Philips AVENT SCF750/00 не содержит бисфенол-А и оснащена клапаном защиты от проливания. Чашку удобно использовать дома и на улице, и пить из нее малышу будет очень легко. Носики с клапанами защиты от проливания также можно использовать с бутылочками для кормления. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Найти похожие продукты

    Philips Avent Чашка с носиком

    Простой переход от бутылочки к чашке

    Чашка с носиком Philips AVENT SCF750/00 не содержит бисфенол-А и оснащена клапаном защиты от проливания. Чашку удобно использовать дома и на улице, и пить из нее малышу будет очень легко. Носики с клапанами защиты от проливания также можно использовать с бутылочками для кормления. Узнать обо всех преимуществах

    Простой переход от бутылочки к чашке

    Чашка с носиком Philips AVENT SCF750/00 не содержит бисфенол-А и оснащена клапаном защиты от проливания. Чашку удобно использовать дома и на улице, и пить из нее малышу будет очень легко. Носики с клапанами защиты от проливания также можно использовать с бутылочками для кормления. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Найти похожие продукты

    Philips Avent Чашка с носиком

    Простой переход от бутылочки к чашке

    Чашка с носиком Philips AVENT SCF750/00 не содержит бисфенол-А и оснащена клапаном защиты от проливания. Чашку удобно использовать дома и на улице, и пить из нее малышу будет очень легко. Носики с клапанами защиты от проливания также можно использовать с бутылочками для кормления. Узнать обо всех преимуществах

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      Простой переход от бутылочки к чашке

      Чашка-непроливайка с носиком, из которой удобно пить

      • 200 мл
      • С мягким носиком, 6 мес.+
      Все детали можно мыть в посудомоечной машине

      Все детали можно мыть в посудомоечной машине

      .

      Мягкий носик с запатентованным клапаном, предотвращающим проливание

      Мягкий носик с запатентованным клапаном, предотвращающим проливание

      Запатентованный клапан чашки с носиком Philips Avent контролирует поток и предотвращает протекание даже в перевернутом положении или на боку

      Чашка сделана из материала, не содержащего бисфенол-А

      Чашка сделана из материала, не содержащего бисфенол-А

      Чашка Philips Avent изготовлена из материала, не содержащего бисфенол-А.

      Мерная шкала на чашке

      Мерная шкала на чашке

      Мягкий и гибкий носик для простого перехода к чашке

      Мягкий и гибкий носик для простого перехода к чашке

      Технические характеристики

      • Вес и габариты

        Вес продукта
        0,118  кг
        Этап
        6—12 месяцев+
        Мягкий носик
        1  шт.
        Китае
        Да
        Ручка
        1  шт.
        Чашка (200 мл)
        1  шт.

      • Вес и габариты

        Количество F-box в A-box
        6  шт.

      • Вес и габариты

        Габариты устройства без отсоединяемых частей
        76 (Г) X 112 (Ш) X 130 (В)  миллиметра
        Размеры F-box
        76 (Г) X 112 (Ш) X 168 (В)  миллиметра

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