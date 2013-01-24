Простой переход от бутылочки к чашке

Чашка с носиком Philips AVENT SCF750/00 не содержит бисфенол-А и оснащена клапаном защиты от проливания. Чашку удобно использовать дома и на улице, и пить из нее малышу будет очень легко. Носики с клапанами защиты от проливания также можно использовать с бутылочками для кормления. Узнать обо всех преимуществах