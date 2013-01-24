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Philips Avent

Чашка с носиком

SCF752/00
Avent
Общая оценка / 5
Avent
  • С клапаном против проливания чашка всегда будет чистой С клапаном против проливания чашка всегда будет чистой С клапаном против проливания чашка всегда будет чистой
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    Philips Avent Чашка с носиком

    SCF752/00
    Общая оценка / 5

    С клапаном против проливания чашка всегда будет чистой

    Чашка с носиком Philips AVENT SCF752/00 не содержит бисфенол-А и оснащена клапаном защиты от проливания. Чашку удобно использовать дома и на улице, а пить из нее малышу будет очень легко. Носики с клапанами защиты от проливания также можно использовать с бутылочками для кормления. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Найти похожие продукты

    Philips Avent Чашка с носиком

    С клапаном против проливания чашка всегда будет чистой

    Чашка с носиком Philips AVENT SCF752/00 не содержит бисфенол-А и оснащена клапаном защиты от проливания. Чашку удобно использовать дома и на улице, а пить из нее малышу будет очень легко. Носики с клапанами защиты от проливания также можно использовать с бутылочками для кормления. Узнать обо всех преимуществах

    С клапаном против проливания чашка всегда будет чистой

    Чашка с носиком Philips AVENT SCF752/00 не содержит бисфенол-А и оснащена клапаном защиты от проливания. Чашку удобно использовать дома и на улице, а пить из нее малышу будет очень легко. Носики с клапанами защиты от проливания также можно использовать с бутылочками для кормления. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Найти похожие продукты

    Philips Avent Чашка с носиком

    С клапаном против проливания чашка всегда будет чистой

    Чашка с носиком Philips AVENT SCF752/00 не содержит бисфенол-А и оснащена клапаном защиты от проливания. Чашку удобно использовать дома и на улице, а пить из нее малышу будет очень легко. Носики с клапанами защиты от проливания также можно использовать с бутылочками для кормления. Узнать обо всех преимуществах

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      Чашка-непроливайка с быстрым потоком

      • 260 мл
      • Носик чашки 12 мес.+
      Чашка сделана из материала, не содержащего бисфенол-А

      Чашка сделана из материала, не содержащего бисфенол-А

      Чашка Philips Avent изготовлена из материала, не содержащего бисфенол-А.

      Мерная шкала на чашке

      Мерная шкала на чашке

      Все детали можно мыть в посудомоечной машине

      Все детали можно мыть в посудомоечной машине

      Совместимость с бутылочками и чашками Philips Avent

      Можно использовать со всеми бутылочками и чашками Philips Avent, кроме стеклянных бутылочек и чашек Grown-up/My First Big Kid Cup. Сочетайте элементы для создания идеальной чашки для своего малыша.

      Технические характеристики

      • Страна изготовления

        Китай
        Да

      • В комплект входят:

        Устойчивый к укусам носик
        1  шт.
        Чашка (260 мл/ 9 унций)
        1  шт.
        Ручка
        1  шт.

      • Этапы взросления

        Возраст
        12 мес. +

      • Вес и габариты

        Размеры F-box
        76 (Г) X 112 (Ш) X 189 (В)  миллиметра
        Габариты устройства без отсоединяемых частей
        76 (Г) X 112 (Ш) X 150 (В)  миллиметра
        Количество F-box в A-box
        6  шт.
        Вес продукта
        0,122  кг

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