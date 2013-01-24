С клапаном против проливания чашка всегда будет чистой

Чашка с носиком Avent с быстрым потоком SCF754/00 идеально подходит для активного малыша. Из нее не прольется ни капли, даже если чашку встряхивать или подбрасывать в воздух, и при этом из нее удобно пить. Чашка оснащена защелкивающейся крышкой и удобной боковой клипсой для крепления на поясе или коляске. Узнать обо всех преимуществах