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Philips Avent

Чашки с трубочкой

SCF760/00
Avent
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Avent
  • Завинчивающаяся крышка для чистоты трубочки в дороге Завинчивающаяся крышка для чистоты трубочки в дороге Завинчивающаяся крышка для чистоты трубочки в дороге
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    Philips Avent Чашки с трубочкой

    SCF760/00
    Поиск материалов поддержки для этого продукта

    Завинчивающаяся крышка для чистоты трубочки в дороге

    Чашка с трубочкой Philips Avent SCF760/00 отлично подойдет подрастающему малышу. Герметичная чашка с завинчивающейся крышкой предназначена для обучения самостоятельному питью, также чашку легко разбирать и мыть. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

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    Philips Avent Чашки с трубочкой

    Завинчивающаяся крышка для чистоты трубочки в дороге

    Чашка с трубочкой Philips Avent SCF760/00 отлично подойдет подрастающему малышу. Герметичная чашка с завинчивающейся крышкой предназначена для обучения самостоятельному питью, также чашку легко разбирать и мыть. Узнать обо всех преимуществах

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    См. все straw-cups

      Завинчивающаяся крышка для чистоты трубочки в дороге

      Герметичная, для самостоятельного использования

      • 260 мл
      • 12 мес+ c трубочкой
      Не содержит бисфенола-A

      Не содержит бисфенола-A

      Это изделие не содержит бисфенола-A

      Все детали можно мыть в посудомоечной машине

      Все детали можно мыть в посудомоечной машине

      Совместимость с бутылочками и чашками Philips Avent

      Можно использовать со всеми бутылочками и чашками Philips Avent, кроме стеклянных бутылочек и чашек Grown-up/My First Big Kid Cup. Сочетайте элементы для создания идеальной чашки для своего малыша.

      Технические характеристики

      • Страна изготовления

        Китай
        Да

      • В комплект входят:

        Силиконовая трубочка
        1  шт.
        Завинчивающаяся крышка с трубочкой
        1  шт.
        Чашка (260 мл/ 9 унций)
        1  шт.

      • Этапы взросления

        Возраст
        12 мес. +

      • Размеры и вес изделия

        Глубина
        80  миллиметра
        высота
        210  миллиметра
        Длина
        100  миллиметра
        Вес
        107  г

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