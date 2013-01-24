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Philips Avent

Чашки с трубочкой

SCF764/00
Avent
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Avent
  • Чашка с трубочкой всегда остается чистой Чашка с трубочкой всегда остается чистой Чашка с трубочкой всегда остается чистой
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    Philips Avent Чашки с трубочкой

    SCF764/00
    Поиск материалов поддержки для этого продукта

    Чашка с трубочкой всегда остается чистой

    В комплект сменных трубочек со щеточкой Philips AVENT SCF764/00 входят 2 набора сменных трубочек и щеточка для чистки. Это означает, что трубочка в чашке всегда будет чистой и пригодной к использованию в любое время! Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

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    Philips Avent Чашки с трубочкой

    Чашка с трубочкой всегда остается чистой

    В комплект сменных трубочек со щеточкой Philips AVENT SCF764/00 входят 2 набора сменных трубочек и щеточка для чистки. Это означает, что трубочка в чашке всегда будет чистой и пригодной к использованию в любое время! Узнать обо всех преимуществах

    Чашка с трубочкой всегда остается чистой

    Сменные трубочки из силикона с щеточкой

    • Наборы сменных трубочек
    • Со щеточкой
    Все детали можно мыть в посудомоечной машине

    Все детали можно мыть в посудомоечной машине

    Технические характеристики

    • Страна изготовления

      Китай
      Да

    • В комплект входят:

      Сменные трубочки
      2 шт.
      Щетка
      1  шт.

    • Этапы взросления

      Возраст
      • 12 мес. +
      • 18 мес. +

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