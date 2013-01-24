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Philips Avent

Бутылочка Anti-colic c клапаном AirFree™

SCF813/14
Avent
Общая оценка / 5
Avent
  • Снижает риск возникновения колик, образования газов и срыгивания* Снижает риск возникновения колик, образования газов и срыгивания* Снижает риск возникновения колик, образования газов и срыгивания*
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    Philips Avent Бутылочка Anti-colic c клапаном AirFree™

    SCF813/14
    Общая оценка / 5

    Снижает риск возникновения колик, образования газов и срыгивания*

    Клапан AirFree™ помогает малышу не заглатывать воздух из бутылочки. Соска всегда заполнена молоком, даже если бутылочка находится горизонтально при кормлении в вертикальном положении. Особая конструкция клапана позволяет избежать распространенных проблем, связанных с кормлением, таких как колики, газы и срыгивание. Узнать обо всех преимуществах

    Philips Avent Бутылочка Anti-colic c клапаном AirFree™

    Снижает риск возникновения колик, образования газов и срыгивания*

    Клапан AirFree™ помогает малышу не заглатывать воздух из бутылочки. Соска всегда заполнена молоком, даже если бутылочка находится горизонтально при кормлении в вертикальном положении. Особая конструкция клапана позволяет избежать распространенных проблем, связанных с кормлением, таких как колики, газы и срыгивание. Узнать обо всех преимуществах

    Снижает риск возникновения колик, образования газов и срыгивания*

    Клапан AirFree™ помогает малышу не заглатывать воздух из бутылочки. Соска всегда заполнена молоком, даже если бутылочка находится горизонтально при кормлении в вертикальном положении. Особая конструкция клапана позволяет избежать распространенных проблем, связанных с кормлением, таких как колики, газы и срыгивание. Узнать обо всех преимуществах

    Philips Avent Бутылочка Anti-colic c клапаном AirFree™

    Снижает риск возникновения колик, образования газов и срыгивания*

    Клапан AirFree™ помогает малышу не заглатывать воздух из бутылочки. Соска всегда заполнена молоком, даже если бутылочка находится горизонтально при кормлении в вертикальном положении. Особая конструкция клапана позволяет избежать распространенных проблем, связанных с кормлением, таких как колики, газы и срыгивание. Узнать обо всех преимуществах

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      Снижает риск возникновения колик, образования газов и срыгивания*

      Удобная бутылочка не пропускает воздух

      • 1 бутылочка
      • 260 мл
      • Соска с медленным потоком
      • 1 мес.+
      Удобная бутылочка не пропускает воздух при вертикальном кормлении

      Удобная бутылочка не пропускает воздух при вертикальном кормлении

      Соска всегда заполнена молоком, даже если бутылочка находится горизонтально при кормлении ребенка в комфортном вертикальном положении. Ребенок не заглатывает воздух, благодаря чему срыгивается меньше молока.

      Никакого воздуха в соске

      Никакого воздуха в соске

      Уникальная конструкция AirFree™ предотвращает попадание воздуха в соску для комфортного кормления и во избежание распространенных проблем, таких как колики, срыгивание и образование газов.

      Особая система против колик и дискомфорта*

      Особая система против колик и дискомфорта*

      Клинические исследования показали, что бутылочка Philips Avent предотвращает появление колик и дискомфорта*. Каким образом? Благодаря особой конструкции во время кормления внутри соски не образуется вакуум, а молоко подается равномерно. Это позволяет избежать колик, образования газов и срыгивания.

      Удобство мытья и сборки системы AirFree™

      Удобство мытья и сборки системы AirFree™

      Клапан AirFree™ легко подсоединить к любой бутылочке Philips Avent Anti-colic или Classic+, а мыть ее чрезвычайно удобно благодаря широкому горлышку бутылки и небольшому количеству частей.

      Простота использования

      Простота использования

      Сначала наполните бутылочку молоком. Затем установите на горлышко клапан AirFree™ и подсоедините соску. Наклоните бутылочку, чтобы соска наполнилась молоком — и все готово к кормлению. Следите, чтобы клапан AirFree™ не смещался, а соска всегда была наполнена молоком полностью в любом положении бутылочки.

      Используйте бутылочку с клапаном AirFree™ или без него

      Используйте бутылочку с клапаном AirFree™ или без него

      Бутылочку Philips Avent Anti-colic можно использовать как с клапаном AirFree™, так и без него. Клапан AirFree™ совместим с бутылочками Philips Avent Anti-colic и Classic+ следующих объемов: 125 мл, 260 мл и 330 мл.

      Особая форма соски для надежного захвата

      Особая форма соски для надежного захвата

      Форма соски обеспечивает надежный захват, а ребристая поверхность предотвращает слипание соски и неравномерную подачу молока.

      В продаже имеются соски с различной скоростью потока

      В продаже имеются соски с различной скоростью потока

      Потребности в кормлении меняются с развитием ребенка, поэтому необходимо выбирать соску с подходящей скоростью потока. Бутылочки Philips Avent Anti-colic и Classic+ можно использовать как с клапаном AirFree™, так и без него, однако эти клапаны совместимы только с сосками Philips Avent Anti-colic и Classic+.

      Сочетайте с другой продукцией Philips Avent

      Сочетайте с другой продукцией Philips Avent

      Линейка бутылочек Anti-colic без труда сочетается с различными моделями аксессуаров, которые помогут легко перейти от бутылочки к чашке, а затем и к кружке.

      Технические характеристики

      • Материал

        Бутылочка
        • полипропилен
        • Не содержит бисфенол-А
        Соска
        • силикон
        • Не содержит бисфенол-А

      • В комплект входят:

        Детская бутылочка
        1  шт.
        Клапан AirFree™
        1  шт.

      • Дизайн

        Дизайн бутылочки
        • Эргономичная форма
        • Широкое горлышко

      • Удобство использования

        Использование бутылочки
        • Можно использовать в микроволновой печи и мыть в посудомоечной машине
        • Легко собирать
        • Легко чистится
        • Легко держать

      • Этапы взросления

        Возраст
        0–12 месяцев

      • Функции

        Соска
        Легкий захват; ребра жесткости предотвращают слипание соски; эффективность антиколиковой системы клинически доказана*
        Удобство использования
        • Легко разбирать и мыть
        • Меньше частей для удобства сборки
        Совместимость
        Полная совместимость бутылочек Anti-colic и Classic+

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          • Клапан AirFree™ помогает малышу не заглатывать воздух из бутылочки. Соска всегда заполнена молоком, даже если бутылочка находится горизонтально при кормлении в вертикальном положении. Особая конструкция клапана позволяет избежать распространенных проблем, связанных с кормлением, таких как колики, газы и срыгивание.
          • 80 % мам признали снижение проблем с кормлением по результатам исследования на дому с участием 144 матерей, проведенному в США в 2017 году
          • У малышей в возрасте 2 недель, которых кормили из бутылочки Philips Avent, наблюдалось меньше колик, чем при кормлении из обычной бутылочки, и намного меньше беспокойства по ночам по сравнению с малышами, которых кормили из бутылочки другого производителя.
          • Что такое колики и как они влияют на детей? Одна из причин возникновения колик — это заглатывание воздуха при кормлении, из-за чего в пищеварительной системе малыша возникает чувство дискомфорта. Среди симптомов колик — плач, беспокойство, вздутие живота и срыгивание.