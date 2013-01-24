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Philips Avent

Мини-блендер и набор для кормления Avent

SCF860/20
Avent
Общая оценка / 5
Avent
  • Измельчайте, храните, кормите Измельчайте, храните, кормите Измельчайте, храните, кормите
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    Philips Avent Мини-блендер и набор для кормления Avent

    SCF860/20
    Общая оценка / 5

    Измельчайте, храните, кормите

    Мини-блендер Philips Avent позволит вам кормить ребенка полезной домашней едой, приготовленной с учетом его возраста, где бы вы ни находились. Идеально измельчает фрукты, приготовленные овощи и крупы, орехи и даже приготовленное мясо.

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

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    Philips Avent Мини-блендер и набор для кормления Avent

    Измельчайте, храните, кормите

    Мини-блендер Philips Avent позволит вам кормить ребенка полезной домашней едой, приготовленной с учетом его возраста, где бы вы ни находились. Идеально измельчает фрукты, приготовленные овощи и крупы, орехи и даже приготовленное мясо.

    Измельчайте, храните, кормите

    Мини-блендер Philips Avent позволит вам кормить ребенка полезной домашней едой, приготовленной с учетом его возраста, где бы вы ни находились. Идеально измельчает фрукты, приготовленные овощи и крупы, орехи и даже приготовленное мясо.

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Найти похожие продукты

    Philips Avent Мини-блендер и набор для кормления Avent

    Измельчайте, храните, кормите

    Мини-блендер Philips Avent позволит вам кормить ребенка полезной домашней едой, приготовленной с учетом его возраста, где бы вы ни находились. Идеально измельчает фрукты, приготовленные овощи и крупы, орехи и даже приготовленное мясо.

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      Измельчайте, храните, кормите

      Приготовление детского питания с Philips AVENT

      С рецептами блюд для малыша

      Все необходимое в одном наборе. Буклет с рецептами поможет вам приготовить здоровую еду для вашего малыша.

      Легко измельчать и хранить еду.

      Свежая, полезная и простая в приготовлении домашняя еда для ребенка. Первый шаг к твердой пище.

      С помощью мини-блендера, ножа для сочных продуктов и системе хранения

      Приготовление: мини-блендер Philips Avent и нож для сочных продуктов помогут вам легко приготовить здоровое домашнее детское питание в соответствии со вкусами вашего малыша. Хранение: для хранения в холодильнике или морозильной камере используйте прочные контейнеры, которые можно ставить один на другой. Кормление: ваш малыш с удовольствием будет есть свежую приготовленную вами пищу дома или в поездках. Ее всегда можно разогреть в контейнере при помощи подогревателя бутылочек и детского питания Philips Avent.

      Технические характеристики

      • Страна изготовления

        Китай
        Да

      • В комплект входят:

        Миниблендер
        1
        Нож для сочных продуктов
        1
        Чашки
        6 (240 мл)  шт.
        Крышки
        6
        Ложечки для кормления
        2
        Буклет с рецептами
        1

      • Технические характеристики

        Частота
        50—60  Гц
        Питание
        220  Вт
        напряжение
        220—240  В
        Емкость
        400  мл
        Скорость движения чистящих щетинок
        1
        Длина шнура
        160  см
        Классификация по степени безопасности
        Класс 2
        Цвет/отделка
        Белый/синий

      • Вес и габариты

        Размеры F-box
        250 Ш x 125 В x 324,5 Г  миллиметра
        Количество F-boxes в A-box
        4
        Габариты изделия
        10 (основание) x 29 (высота)  см
        Вес продукта
        1,26  кг

      • Материал

        Не содержит бисфенол-А*
        Да

      • Этапы взросления

        Возраст
        • 6 месяцев +
        • 6–12 месяцев

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