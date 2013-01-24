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Измельчайте, храните, кормите
Мини-блендер Philips Avent позволит вам кормить ребенка полезной домашней едой, приготовленной с учетом его возраста, где бы вы ни находились. Идеально измельчает фрукты, приготовленные овощи и крупы, орехи и даже приготовленное мясо.
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Измельчайте, храните, кормите
Мини-блендер Philips Avent позволит вам кормить ребенка полезной домашней едой, приготовленной с учетом его возраста, где бы вы ни находились. Идеально измельчает фрукты, приготовленные овощи и крупы, орехи и даже приготовленное мясо.
Измельчайте, храните, кормите
Мини-блендер Philips Avent позволит вам кормить ребенка полезной домашней едой, приготовленной с учетом его возраста, где бы вы ни находились. Идеально измельчает фрукты, приготовленные овощи и крупы, орехи и даже приготовленное мясо.
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Измельчайте, храните, кормите
Мини-блендер Philips Avent позволит вам кормить ребенка полезной домашней едой, приготовленной с учетом его возраста, где бы вы ни находились. Идеально измельчает фрукты, приготовленные овощи и крупы, орехи и даже приготовленное мясо.
Все необходимое в одном наборе. Буклет с рецептами поможет вам приготовить здоровую еду для вашего малыша.
Свежая, полезная и простая в приготовлении домашняя еда для ребенка. Первый шаг к твердой пище.
Приготовление: мини-блендер Philips Avent и нож для сочных продуктов помогут вам легко приготовить здоровое домашнее детское питание в соответствии со вкусами вашего малыша. Хранение: для хранения в холодильнике или морозильной камере используйте прочные контейнеры, которые можно ставить один на другой. Кормление: ваш малыш с удовольствием будет есть свежую приготовленную вами пищу дома или в поездках. Ее всегда можно разогреть в контейнере при помощи подогревателя бутылочек и детского питания Philips Avent.
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