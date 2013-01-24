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Подходит для маленьких ротиков и ручек
Прорезыватели SCF880/01 Philips Avent серии Classic не содержат бисфенол-А и предназначены для массажа десен малыша на всех стадиях прорезывания зубов. Яркое цветное кольцо идеально подходит по форме для маленьких ротиков и ручек и облегчает боль при прорезывании зубов. Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Подходит для маленьких ротиков и ручек
Прорезыватели SCF880/01 Philips Avent серии Classic не содержат бисфенол-А и предназначены для массажа десен малыша на всех стадиях прорезывания зубов. Яркое цветное кольцо идеально подходит по форме для маленьких ротиков и ручек и облегчает боль при прорезывании зубов. Узнать обо всех преимуществах
Подходит для маленьких ротиков и ручек
Прорезыватели SCF880/01 Philips Avent серии Classic не содержат бисфенол-А и предназначены для массажа десен малыша на всех стадиях прорезывания зубов. Яркое цветное кольцо идеально подходит по форме для маленьких ротиков и ручек и облегчает боль при прорезывании зубов. Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Подходит для маленьких ротиков и ручек
Прорезыватели SCF880/01 Philips Avent серии Classic не содержат бисфенол-А и предназначены для массажа десен малыша на всех стадиях прорезывания зубов. Яркое цветное кольцо идеально подходит по форме для маленьких ротиков и ручек и облегчает боль при прорезывании зубов. Узнать обо всех преимуществах
Прорезыватель имеет различные текстуры с разными уровнями давления, помогая смягчить боль при прорезывании зубов.
Не содержит бисфенол-А — соответствует требованиям Директивы ЕС 2011/8/EU.
Страна изготовления
Особенности