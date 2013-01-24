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Avent

Прорезыватель серии "Классика"

SCF884/01
Avent
Общая оценка / 5
1 награда
Avent
  • Подходит для маленьких ротиков и ручек Подходит для маленьких ротиков и ручек Подходит для маленьких ротиков и ручек
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    Avent Прорезыватель серии "Классика"

    SCF884/01
    Общая оценка / 5
    1 награда

    Подходит для маленьких ротиков и ручек

    Прорезыватели SCF884/01 Philips Avent серии Classic не содержат бисфенол-А и предназначены для массажа десен малыша на всех стадиях прорезывания зубов. Яркое цветное кольцо идеально подходит по форме для маленьких ротиков и ручек и облегчает боль при прорезывании зубов. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

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    Avent Прорезыватель серии "Классика"

    Подходит для маленьких ротиков и ручек

    Прорезыватели SCF884/01 Philips Avent серии Classic не содержат бисфенол-А и предназначены для массажа десен малыша на всех стадиях прорезывания зубов. Яркое цветное кольцо идеально подходит по форме для маленьких ротиков и ручек и облегчает боль при прорезывании зубов. Узнать обо всех преимуществах

    Подходит для маленьких ротиков и ручек

    Прорезыватели SCF884/01 Philips Avent серии Classic не содержат бисфенол-А и предназначены для массажа десен малыша на всех стадиях прорезывания зубов. Яркое цветное кольцо идеально подходит по форме для маленьких ротиков и ручек и облегчает боль при прорезывании зубов. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Найти похожие продукты

    Avent Прорезыватель серии "Классика"

    Подходит для маленьких ротиков и ручек

    Прорезыватели SCF884/01 Philips Avent серии Classic не содержат бисфенол-А и предназначены для массажа десен малыша на всех стадиях прорезывания зубов. Яркое цветное кольцо идеально подходит по форме для маленьких ротиков и ручек и облегчает боль при прорезывании зубов. Узнать обо всех преимуществах

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      Подходит для маленьких ротиков и ручек

      Прорезыватель, смягчающий боль при прорезывании зубов

      • Ступень 3
      • Прорезыватель для задних зубов
      Легко мыть в теплой воде

      Легко мыть в теплой воде

      Благодаря эргономичному дизайну с закругленными краями малышу будет удобно держать прорезыватель. Его форма также упрощает очистку и препятствует загрязнению. Просто ополосните теплой водой!

      Различная по текстуре поверхность позволяет охлаждать и массировать десны при прорезывании задних зубов

      Различная по текстуре поверхность позволяет охлаждать и массировать десны при прорезывании задних зубов

      Наполненный гелем прорезыватель можно поместить в холодильник — прохлада поможет смягчить боль при прорезывании зубов. Различные текстуры имеют разные уровни давления, что понравится малышу.

      Прорезыватели Philips Avent не содержат бисфенола-А и фталатов

      Прорезыватели Philips Avent не содержат бисфенола-А и фталатов

      Не содержит бисфенол-А — соответствует требованиям Директивы ЕС 2011/8/EU.

      Для охлаждения поместите прорезыватель в холодильник

      Для охлаждения поместите прорезыватель в холодильник

      Яркие расцветки и занимательная форма для игры

      Яркие расцветки и занимательная форма для игры

      Технические характеристики

      • Страна изготовления

        Малайзия
        Да
        Этап
        • 0–6 месяцев
        • 6–12 месяцев

      • Особенности

        Смягчает боль при прорезывании зубов
        Да
        Без бисфенола-А
        Да
        Гигиеничность
        Да
        Яркие расцветки для игры
        Да
        Охлаждает и массирует десны
        Да
        Для задних зубов
        Да

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