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ISIS

Корпус для электронного молокоотсоса

SCF927
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    ISIS Корпус для электронного молокоотсоса

    SCF927

    Главная деталь молокоотсоса

    Наши молокоотсосы созданы для того, чтобы обеспечить максимальный комфорт. Этот корпус подходит для всех электронных молокоотсосов Philips AVENT. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

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    ISIS Корпус для электронного молокоотсоса

    Главная деталь молокоотсоса

    Наши молокоотсосы созданы для того, чтобы обеспечить максимальный комфорт. Этот корпус подходит для всех электронных молокоотсосов Philips AVENT. Узнать обо всех преимуществах

    Главная деталь молокоотсоса

    Наши молокоотсосы созданы для того, чтобы обеспечить максимальный комфорт. Этот корпус подходит для всех электронных молокоотсосов Philips AVENT. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Найти похожие продукты

    ISIS Корпус для электронного молокоотсоса

    Главная деталь молокоотсоса

    Наши молокоотсосы созданы для того, чтобы обеспечить максимальный комфорт. Этот корпус подходит для всех электронных молокоотсосов Philips AVENT. Узнать обо всех преимуществах

    Главная деталь молокоотсоса

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    • молокоотсос
    • полиэфирсульфон

    Используйте для замены только оригинальные запасные детали Philips

    Время от времени может потребоваться небольшой ремонт прибора или замена некоторых деталей. Компания Philips гарантирует качество своей продукции, поэтому все операции по замене деталей и ремонту прибора будут максимально простыми.

    Технические характеристики

    • Сменная деталь

      Подходит для
      • SCF300/20
      • SCF300/12
      • SCF300/13
      • SCF300/08
      • SCF300/60

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