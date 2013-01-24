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Главная деталь молокоотсоса
Наши молокоотсосы созданы для того, чтобы обеспечить максимальный комфорт. Этот корпус подходит для всех электронных молокоотсосов Philips AVENT. Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Главная деталь молокоотсоса
Наши молокоотсосы созданы для того, чтобы обеспечить максимальный комфорт. Этот корпус подходит для всех электронных молокоотсосов Philips AVENT. Узнать обо всех преимуществах
Главная деталь молокоотсоса
Наши молокоотсосы созданы для того, чтобы обеспечить максимальный комфорт. Этот корпус подходит для всех электронных молокоотсосов Philips AVENT. Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Главная деталь молокоотсоса
Наши молокоотсосы созданы для того, чтобы обеспечить максимальный комфорт. Этот корпус подходит для всех электронных молокоотсосов Philips AVENT. Узнать обо всех преимуществах
Время от времени может потребоваться небольшой ремонт прибора или замена некоторых деталей. Компания Philips гарантирует качество своей продукции, поэтому все операции по замене деталей и ремонту прибора будут максимально простыми.
Сменная деталь