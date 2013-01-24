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Мягкая соска с ребрами жесткости для легкого захвата
Благодаря бутылочкам Philips Avent серии Standard/Essential кормление вашего малыша станет значительно проще. Мягкий материал и ребра жесткости помогают малышу легко захватить соску. Узнать обо всех преимуществах
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Мягкая соска с ребрами жесткости для легкого захвата
Благодаря бутылочкам Philips Avent серии Standard/Essential кормление вашего малыша станет значительно проще. Мягкий материал и ребра жесткости помогают малышу легко захватить соску. Узнать обо всех преимуществах
Мягкий материал и ребра жесткости соски помогают малышу легко захватить соску, обеспечивая спокойное и комфортное кормление.
Антиколиковый клапан пропускает воздух в бутылочку, а не в животик малыша.
Бутылочка не протекает во время кормления, а уплотнительный колпачок закрывает соску, обеспечивая надежное хранение и защиту от протекания во время путешествий.
Благодаря эргономичной форме бутылочку удобно держать как маме, так и малышу.
В комплект входят:
Материал
Дизайн
Функции
Удобство использования
Этапы взросления