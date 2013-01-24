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Philips Avent

Детская бутылочка

SCF972/17
Avent
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Avent
  • Мягкая соска с ребрами жесткости для легкого захвата Мягкая соска с ребрами жесткости для легкого захвата Мягкая соска с ребрами жесткости для легкого захвата
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    Philips Avent Детская бутылочка

    SCF972/17
    Поиск материалов поддержки для этого продукта

    Мягкая соска с ребрами жесткости для легкого захвата

    Благодаря бутылочкам Philips Avent серии Standard/Essential кормление вашего малыша станет значительно проще. Мягкий материал и ребра жесткости помогают малышу легко захватить соску. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

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    Philips Avent Детская бутылочка

    Мягкая соска с ребрами жесткости для легкого захвата

    Благодаря бутылочкам Philips Avent серии Standard/Essential кормление вашего малыша станет значительно проще. Мягкий материал и ребра жесткости помогают малышу легко захватить соску. Узнать обо всех преимуществах

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      Мягкая соска с ребрами жесткости для легкого захвата

      • стандартный
      • 300 мл
      • Соска с быстрым потоком
      Простое и удобное кормление

      Простое и удобное кормление

      Мягкий материал и ребра жесткости соски помогают малышу легко захватить соску, обеспечивая спокойное и комфортное кормление.

      Воздух попадает в бутылочку, а не в животик малыша

      Воздух попадает в бутылочку, а не в животик малыша

      Антиколиковый клапан пропускает воздух в бутылочку, а не в животик малыша.

      Надежное хранение и перемещение с защитой от протекания

      Надежное хранение и перемещение с защитой от протекания

      Бутылочка не протекает во время кормления, а уплотнительный колпачок закрывает соску, обеспечивая надежное хранение и защиту от протекания во время путешествий.

      Эргономичная форма

      Эргономичная форма

      Благодаря эргономичной форме бутылочку удобно держать как маме, так и малышу.

      Бутылочка изготовлена из полипропилена — не содержит бисфенол-А

      Бутылочка изготовлена из полипропилена — не содержит бисфенол-А

      Технические характеристики

      • В комплект входят:

        Бутылочка для кормления Standard
        1  шт.
        Мягкая соска с быстрым потоком
        1  шт.

      • Материал

        Бутылочка
        • Не содержит бисфенол-А*
        • полипропилен
        Соска
        • Не содержит бисфенол-А*
        • силикон

      • Дизайн

        Дизайн бутылочки
        • Эргономичная форма
        • Стандартное горлышко

      • Функции

        Антиколиковый клапан
        Цельный клапан

      • Удобство использования

        Использование бутылочки
        • Легко собирать
        • Легко чистится
        • Легко держать

      • Этапы взросления

        Возраст
        6 мес+

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          • Не содержит бисфенола-А, что соответствует требованиям Регламента ЕС 10/2011