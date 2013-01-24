Главная страница
Philips - Нажмите здесь, чтобы перейти на домашнюю страницу

Ключевые слова для поиска

1

Philips Avent

Цифровой термометр

SCH480/20
Avent
Общая оценка / 5
Avent
  • Удобство для вас и вашего малыша Удобство для вас и вашего малыша Удобство для вас и вашего малыша
    -{discount-value}

    Philips Avent Цифровой термометр

    SCH480/20
    Общая оценка / 5

    Удобство для вас и вашего малыша

    Цифровой термометр Philips Avent поможет вам купать и укладывать спать вашего малыша. Он позволяет без труда контролировать температуру воды и воздуха, пока ваш ребенок купается и играет. Узнать обо всех преимуществах

    Philips Avent Цифровой термометр

    Удобство для вас и вашего малыша

    Цифровой термометр Philips Avent поможет вам купать и укладывать спать вашего малыша. Он позволяет без труда контролировать температуру воды и воздуха, пока ваш ребенок купается и играет. Узнать обо всех преимуществах

    Удобство для вас и вашего малыша

    Цифровой термометр Philips Avent поможет вам купать и укладывать спать вашего малыша. Он позволяет без труда контролировать температуру воды и воздуха, пока ваш ребенок купается и играет. Узнать обо всех преимуществах

    Philips Avent Цифровой термометр

    Удобство для вас и вашего малыша

    Цифровой термометр Philips Avent поможет вам купать и укладывать спать вашего малыша. Он позволяет без труда контролировать температуру воды и воздуха, пока ваш ребенок купается и играет. Узнать обо всех преимуществах

    Похожие продукты

    Смотреть все baby-thermometers

      Удобство для вас и вашего малыша

      Счастливые моменты от купания до сна

      • Уникальный необычный дизайн
      • Безопасен для игры
      • Водонепроницаемый и плавучий
      • Измеряет температуру воды и воздуха
      Комфортное купание при безопасной температуре

      Комфортное купание при безопасной температуре

      Будьте уверены, что вашему малышу комфортно купаться в ванне. С помощью термометра проверяйте, чтобы температура воды составляла от 36,5 до 38 °C. Поддерживайте температуру не выше 39 °C для безопасности малыша.

      Вертикальный цифровой дисплей

      Вертикальный цифровой дисплей

      Мы знаем, что вы часто держите малыша на руках, поэтому разработали специальный цифровой дисплей, чтобы вам не приходилось брать термометр в руки, и вы могли легко прочитать, что на нем написано, с первого взгляда.

      Хороший сон начинается с идеальной температуры в комнате

      Помогите вашему малышу спать спокойно, поддерживая температуру воздуха в комнате на уровне 18 °C.

      Тактильный дизайн для использования и детьми, и родителями

      Термометр для ванной и спальни должен быть не только полезным для вас, но и доставлять удовольствие ребенку. Термометр подходит для малышей любого возраста и соответствует всем основным стандартам безопасности.

      Подходит для использования как родителями, так и их малышами

      Термометр для ванной и спальни полностью водонепроницаем и не тонет в воде, поэтому станет полезным помощником во время купания. Вы сможете наслаждаться еще одним счастливым моментом, проведенным вместе с малышом.

      Технические характеристики

      • Технические характеристики

        Совместим с
        EN 71
        Диапазон температур для работы
        10 - 45  °C

      • Этапы взросления

        Возраст
        0–12 месяцев

      Получите поддержку по этому продукту

      Перейти к разделу поддержки потребителей

      Предлагаемые продукты

        Недавно просмотренные продукты

          Отзывы

          Будьте первым, кто оставит свой отзыв об этом изделии

          • Не содержит бисфенола-А, что соответствует требованиям Регламента ЕС 10/2011